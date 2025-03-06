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Выручка "Диасофт" по МСФО за 9 месяцев 2024 фингода выросла на 20% до 8,1 млрд руб

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Диасофт" по итогам 9 месяцев 2024 финансового года (завершился 31 декабря 2024 года) составила 8,1 млрд рублей, что на 20% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении компании.

EBITDA сохранилась на уровне прошлого года и составила 3,1 млрд рублей. При этом компания отмечает, что сохранение показателя на уровне 2023 года связано с опережающими темпами затрат для выполнения текущих и будущих контрактных обязательств.

Рентабельность по EBITDA составила 38,7%.

"Давление на показатель оказал опережающий рост затрат в связи с существенным расширением штата сотрудников (+24,4% г/г) для поддержки развития проектной деятельности компании", - отмечается в сообщении "Диасофт".

Компания отметила, что за отчетный период ее затраты на разработку программного обеспечения (R&D) выросли на 40% до 972 млн рублей.

Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2024 фингода составила 2,8 млрд рублей, а законтрактованная выручка (выручка без НДС по подписанным за отчетный период договорам и рамочным соглашениям) - 21,5 млрд рублей.

Как сообщалось, выручка "Диасофт" по итогам первых 6 месяцев 2024 финансового года составила 4,1 млрд рублей. EBITDA компании за I финполугодие составила 960 млн рублей. При этом компания в два раза увеличила затраты на разработку (R&D) – до 613 млн рублей.

Рентабельность по EBITDA составила 24%, чистая прибыль – 714 млн рублей.

Законтрактованная выручка на конец I полугодия 2024 фингода составила 20,4 млрд рублей (рост на 21,4%).

В декабре 2024 года "Диасофт" подтвердил свой прогноз по росту выручки по итогам 2026 года до 20,2 млрд рублей без учета инфляции.

"Наша финансовая модель на 2024-2026 годы предусматривает среднегодовой рост выручки на 30% до 20,2 млрд рублей", - говорил тогда финансовый директор компании Дмитрий Поленов в ходе встречи с инвесторами.

По итогам 2023 финансового года (завершился 31 марта 2024 года) выручка компании составила 9,14 млрд рублей, EBITDA - 3,91 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сохранилась на прежнем уровне - 42,8%, чистая прибыль увеличилась на 16%, до 3,1 млрд рублей.

В феврале 2024 года "Диасофт" провел IPO, общий размер которого составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Компания разместила акции (были включены во второй уровень листинга - ИФ) по верхней границе ценового диапазона - 4500 рублей за бумагу. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 47,25 млрд рублей.

Компания выплачивает дивиденды в размере не менее 80% EBITDA на ежеквартальной основе.

"Диасофт" является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиенты - более 150 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

В настоящее время ПАО "Диасофт" является головной структурой одноименной группы компаний (помимо самого ПАО в группу входят 12 компаний), в которых работают более 2 тыс. человек.

Диасофт
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