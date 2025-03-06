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Seven & I меняет CEO, продает сегмент супермаркетов и выкупит свои акции на $13,4 млрд

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Японский ритейлер Seven & I, оператор магазинов шаговой доступности 7-Eleven, выкупит собственные акции на 2 трлн иен ($13,4 млрд) до конца 2030 финансового года (завершится в феврале 2031 года), говорится в сообщении компании.

Кроме того, главой Seven & I вместо Рюити Исаки c 27 мая станет член совета директоров Стивен Дакус, который также возглавляет специальный комитет, рассматривающий заявку на покупку ритейлера со стороны канадской Alimentation Couche-Tard (ACT) за $47 млрд.

Таким образом, у Seven & I впервые будет неяпонский руководитель.

Seven & I также продает американской инвесткомпании Bain Capital сегмент супермаркетов за $5,37 млрд и планирует ко второму полугодию 2026 года вывести на биржу североамериканский бизнес 7-Eleven.

Акции Seven & I подорожали на 6,1% по итогам торгов в четверг после сообщений СМИ о планах buyback и продажи сегмента супермаркетов. Официальная информация была опубликована после закрытия рынка.

Seven & I 7-Eleven
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