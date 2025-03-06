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Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в феврале выросло на 471 тыс.

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", по итогам февраля 2025 года увеличилось на 471 тыс. и достигло 35,98 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

Частные лица увеличили число открытых счетов до 66,33 млн с 65,4 млн по итогам января.

Сделки на бирже в феврале заключали 3,86 млн человек.

Объем инвестиций физлиц в облигации на фондовом рынке Мосбиржи в феврале достиг рекордных 224,7 млрд рублей. Из них в корпоративные бумаги вложено 166,7 млрд рублей, в ОФЗ и региональные облигации - 58 млрд рублей.

Частные инвесторы в феврале продали акций на 2,5 млрд рублей больше, чем купили. Продажи паев БПИФов превысили покупки на 62,4 млрд рублей.

Доля физлиц в объеме торгов акциями и паями в феврале составила 75%, облигациями - 33%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за февраль выросло на 26 тыс., превысив 6 млн. Оборот на них увеличился в 2,1 раза по сравнению с февралем 2024 года и составил 461,8 млрд рублей. В структуре оборота 70% - сделки с акциями, 11% - с облигациями и 19% - с паями.

Почти 600 тыс. частных инвесторов заключали сделки на фондовом рынке во время утренней торговой сессии, которую Мосбиржа возобновила 27 января.

Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями составили 8% и 20% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 86% и 84% соответственно.

Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в феврале были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,8% и 6,9% соответственно), акции "Газпрома" (14,9%) "ЛУКОЙЛа" (14%), "Роснефти" (6,5%), "Т-Технологий" (6,1%), "Яндекса" (5,6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,3%), акции "Норникеля" (5,2%) и "Полюса" (4,7%).

Активнее всего на утренней сессии физлица совершали операции с акциями "Газпрома", "Сбербанка", "Т-Технологий", ВТБ, ГК "Самолет", "ЛУКОЙЛа", "Мечела", "Норникеля" и "Яндекса". На вечерней сессии - с паями БПИФа денежного рынка "Ликвидность", акциями "Газпрома", Сбербанка, "Т-Технологий", ВТБ, "НОВАТЭКа", "Норникеля", ГК "Самолет", "Мечела" и "ЛУКОЙЛа".

В топ-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, SBMM, AKMM, BCSD и AMNR (39,7%, 22,4%, 17,8%, 2,2% и 2,1% соответственно).

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