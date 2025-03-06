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МосБиржа ждет роста операционных расходов в 2025 году на 20-30%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа прогнозирует рост операционных расходов в 2025 году на 20-30% по сравнению с прошлым годом, говорится в ее презентации к конференц-звонку по финансовым результатам за 2024 год.

Капитальные расходы в 2025 году ожидаются в диапазоне 14-16 млрд рублей.

Операционные расходы МосБиржи по итогам 2024 года выросли на 61,4%, до 46,3 млрд рублей. В четвертом квартале они увеличились на 26,7% (до 12,55 млрд рублей), в основном за счет роста трат на маркетинг, персонал и техобслуживание.

Объем капитальных затрат в 2024 году составил 12,5 млрд рублей, в четвертом квартале - 7,52 млрд рублей.

МосБиржа
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