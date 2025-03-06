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Росавиация и аэропорт Горно-Алтайска заключили концессию для реконструкции аэродрома

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Росавиация и АО "Аэропорт Горно-Алтайск" (компания Сбербанка) заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродромного комплекса в Горно-Алтайске, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Документ подписали руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и генеральный директор АО Владимир Куликов.

"Общая стоимость проекта реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске составит 10,2 млрд рублей, из которых 7,9 млрд рублей - средства федерального бюджета и более 2,3 млрд рублей - частные инвестиции (то есть средства АО "Аэропорт Горно-Алтайск" - ИФ)", - говорится в сообщении.

Соглашение заключено на период 2025-2027 годов.

Как отмечается в пресс-релизе, пассажиропоток реконструированного аэропортового комплекса к 2030 году достигнет 1,3 млн пассажиров в год, ему будет присвоен статус международного.

В свою очередь, как сообщила пресс-служба Сбербанка, в рамках реконструкции предполагается продление взлетно-посадочной полосы, расширение перрона, увеличение количества мест стоянок для воздушных судов с 10 до 21, а также строительство новой магистральной рулежной дорожки и нового здания аварийно-спасательной службы.

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, которого цитирует пресс-служба, строительство всего комплекса в аэропорту Горно-Алтайска предполагается завершить к 2028 году.

Ранее сообщалось, что в рамках соглашения Росавиация обязуется на время реконструкции передать аэропорту в аренду земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, а после окончания концессии все объекты станут собственностью аэропорта.

Срок действия соглашения составит 49 лет с даты подписания.

АФК "Система" и Сбербанк приобрели аэропорт Горно-Алтайска у компании "Сибмост". В апреле 2024 года сообщалось, что банк консолидировал 100% аэропорта. В октябре 2024 года стало известно, что Сбербанк получил разрешение правительства РФ сделать аэропорт международным.

Росавиация Сбербанк АО "Аэропорт Горно-Алтайск" Горно-Алтайск
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