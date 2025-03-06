"Синара-ТМ" прогнозирует потребность в высокоскоростных поездах к 2050 году в 284 поезда

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Прогнозная потребность перспективной высокоскоростной магистрали (ВСМ) в подвижном составе до 2050 года оценивается в 284 поезда, говорится в презентации АО "Синара - транспортные машины" (СТМ, поставщик высокоскоростных вагонов для ВСМ) к выпуску облигаций.

Учитывая, что у поездов предусмотрена восьмивагонная компоновка, заводу "Уральские локомотивы" (Свердловская область, входит в СТМ) предстоит изготовить 2 272 вагона.

По данным СТМ, в настоящее время заключены договоры на поставку двух головных образцов и еще на 41 высокоскоростной поезд, общая сумма контрактов составляет 229 млрд рублей.

Как сообщалось, для создания производства высокоскоростных поездов началась модернизация промплощадки "Уральских локомотивов", стоимость работ оценивается в 44 млрд рублей. Завершить строительство дополнительных технологических цехов планируется в 2026 году, с их запуском станет возможным одновременно выпускать до 300 вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов в год.

Общая стоимость проекта строительства ВСМ-1 между Москвой и Петербургом составляет 2 трлн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2030 год. Ранее потребности в подвижном составе, необходимом для эксплуатации ВСМ-1 оценивались в 44 высокоскоростных электропоезда.

перспективе высокоскоростные магистрали планируется построить в направлениях Москва - Екатеринбург, Москва - Адлер и Москва - Минск. В этом случае потребность в высокоскоростных поездах составит свыше 250 составов.

СТМ - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров. Входит в группу "Синара".