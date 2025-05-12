ВЭБ направил первые 7 млрд рублей на строительство завода по выпуску поездов для ВСМ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "ВЭБ.РФ" открыл финансирование проекта строительства завода серийного производства высокоскоростных поездов для ВСМ Москва - Санкт-Петербург, которое ведется на площадке АО "Уральские локомотивы" (Свердловская область, входит в холдинг "Синара-Транспортные машины" группы "Синара"), сообщила пресс-служба ВЭБа.

"Первые средства в размере порядка 7 млрд рублей направлены на финансирование договора генерального подряда", - отмечается в сообщении.

В рамках данного проекта "ВЭБ.РФ" также обеспечивает исполнение договоров поставки подвижного состава - размер предоставленных гарантий составляет порядка 52 млрд рублей.

Как сообщалось, ранее наблюдательный совет одобрил условия участия ВЭБ.РФ в финансировании проекта строительства завода по выпуску высокоскоростных поездов в объеме до 33,915 млрд рублей на срок до 14,5 года. Кредит предоставляется на специальных условиях в рамках механизма "Кластерная инвестиционная платформа".

Также для финансирования опережающей закупки оборудования для нового завода предоставлены займы Фонда развития промышленности.

Ранее председатель совета директоров СТМ Александр Мишарин сообщал, что группа "Синара" на раннем этапе строительства завода по производству высокоскоростных поездов инвестировала в проект свои заемные деньги - порядка 7 млрд рублей, чтобы не сдерживать сроки его реализации.

Комплекс по производству высокоскоростных электропоездов общей площадью 60 тысяч кв. м. строится на площадке завода "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. Предприятие оценивает стоимость работ в 44 млрд рублей. Завершить строительство дополнительных технологических цехов планируется в 2026 году. Запуск производства высокоскоростных поездов намечен на 2027 год, начало серийного выпуска - на март 2028 года.

Завод "Уральские локомотивы" создан в 2010 году в Верхней Пышме как совместное предприятие группы "Синара" и германского концерна Siemens. СП занималось выпуском пассажирских электропоездов "Ласточка", созданных на основе платформы Siemens Desiro, для РЖД. К 2022 году "Ласточка" на 90% была российским поездом. После ухода Siemens, объявившего в мае 2022 года о прекращении бизнеса в России, "Уральские локомотивы" разработали собственный скоростной поезд "Финист". Он способен развивать скорость до 160 км в час, первые "Финисты" вышли на линию в декабре 2023 года.

СТМ - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров. Входит в группу "Синара".

Проект высокоскоростной магистрали Москва - Петербург предполагает строительство дороги протяженностью 679 км и разработку высокоскоростного подвижного состава. Проект подразумевает создание нового для России технологического направления в железнодорожном сегменте, в частности, появление специализированного сегмента машиностроения для производства высокоскоростных подвижных составов. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.