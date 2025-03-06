Лагард допустила, что рост оборонных расходов ускорит инфляцию в еврозоне

В то же время он может поддержать экономический рост еврозоны, отметила глава ЕЦБ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ожидаемое увеличение государственных расходов на оборону и инфраструктурные проекты может поддержать экономический рост еврозоны, однако в то же время привести к ускорению инфляции, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания.

Эти слова стали реакцией на недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону. В частности, глава ЕК представила план ReArm Europe ("Перевооружить Европу"), предусматривающий выделение 150 млрд евро займов государствам-членам ЕС для инвестиций в оборону.

Лагард отметила, что пока слишком рано оценивать возможные макроэкономические последствия этого плана, и предложила дождаться деталей.

Глава ЕЦБ подчеркнула, что повышенная геополитическая неопределенность также несет в себе риски для инфляции и роста экономики. Так, неопределенность сдерживает инвестиции в еврозоне и негативно влияет на европейский экспорт. Влияние этого фактора на инфляцию может оказаться как повышательным, так и понижательным.

Ранее регулятор повысил прогноз темпов роста потребительских цен в этом году до 2,3% с прогнозировавшихся ранее 2,1%. В 2026 году по-прежнему ожидается повышение на 1,9%, а оценка на 2027 год была пересмотрена до 2% с 2,1%.

По мнению Лагард, инфляция в еврозоне достигнет целевых 2% в самом начале 2026 года. Ранее руководство ЕЦБ прогнозировало, что темпы роста потребительских цен в валютном блоке вернутся к целевому уровню в течение 2025 года.

ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ни один член руководства регулятора не возражал против такого решения, при этом глава ЦБ Австрии Роберт Хольцман воздержался от голосования, сообщила Лагард.

За последний год ставки в еврозоне были понижены в общей сложности на 150 б.п., и в результате регулятор изменил формулировку в своем сообщении по итогам заседания, отметив, что "денежно-кредитная политика становится существенно менее ограничительной".

Лагард несколько раз в ходе пресс-конференции подчеркивала, что у регулятора нет четко определенного плана относительно дальнейшей траектории ставок и решения будут приниматься на каждом конкретном заседании в зависимости от поступающих данных.

Она допустила, что центробанк возьмет паузу в снижении ставок, если данные будут оправдывать такой шаг.

В ответ на вопрос журналистов о возможной конфискации замороженных российских активов Лагард сказала, что обсуждение этого вопроса не входит в компетенцию ЕЦБ.

В то же время она выразила мнение, что "международно-правовая основа, на которой будет принято то или иное решение, будет иметь значение для других инвесторов". "И я уверена, что это фактор будет принят во внимание теми, кто будет принимать окончательное решение", - подчеркнула глава ЕЦБ.