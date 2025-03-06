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Никто из членов руководства ЕЦБ не возражал против снижения ставок

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ни один член руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ) не возражал против снижения ключевых процентных ставок на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, сообщила глава регулятора Кристин Лагард.

При этом глава ЦБ Австрии Роберт Хольцман воздержался от голосования, добавила Лагард.

Председатель ЕЦБ несколько раз в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания подчеркивала, что у регулятора нет четко определенного плана относительно дальнейшей траектории ставок, и решения будут приниматься на каждом конкретном заседании в зависимости от поступающих данных.

В то же время она допустила, что центробанк возьмет паузу в снижении ставок, если данные будут оправдывать такой шаг.

ЕЦБ Кристин Лагард
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