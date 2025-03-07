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Экспорт Китая в январе-феврале вырос на 2,3%, импорт неожиданно упал

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 2,3% в годовом выражении и составил $540 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Между тем импорт упал на 8,4% - до $369,4 млрд. Это стало самым значительным снижением с июля 2023 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5%, второго - на 1%, по данным Trading Economics.

ГСУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных с учетом длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

Экспорт в США вырос на 2,3%, Японию - на 0,7%, Индию - на 7,9%, Великобританию - на 1,5%, в государства АСЕАН - на 5,7%.

Импорт из Южной Кореи уменьшился на 0,1%, АСЕАН - на 1,3%, стран Европейского союза - на 5,6%, Японии - на 4,9%, России - на 3,9%, Австралии - на 27,7%, Индии - на 28,7%. Между тем поставки из США повысились на 2,7%.

Китай сократил импорт зерновых на 35,6%, соевых бобов - на 14,8%, угля - на 18,5%, нефти - на 10,5%, нефтепродуктов - на 15%, природного газа - на 13,8%, автомобилей - на 50,3%, стали - на 7,9%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в январе-феврале составило $170,52 млрд по сравнению со $125,16 млрд за аналогичный период 2024 года. В том числе профицит в торговле с США сложился на уровне $49,05 млрд.

По итогам 2024 года экспорт Китая вырос на 5,9% - до $3,58 трлн, импорт - на 1,1%, до $2,59 трлн. Таким образом, внешнеторговый профицит составил $992,16 млрд.

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