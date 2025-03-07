Минсельхоз допустил нетарифные меры на зерновом рынке при урожае ниже прогноза в этом году

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Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не исключил введения нетарифных мер на зерновом рынке при сборе урожая ниже прогноза в этом году.

"Если в силу погодных условий производство зерна в текущем году будет ниже прогнозируемого, Минсельхоз оперативно инициирует введение дополнительных нетарифных мер", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем ведомство отмечает, что в 2024 году урожай зерна в РФ вошел в пятерку лучших в истории страны. Валовой сбор зерновых, в том числе продовольственной пшеницы, позволяет с большим запасом обеспечить потребности переработчиков.

Кроме того, традиционно во второй половине сезона действует квота на экспорт пшеницы, которая ниже прошлогодней с учетом объема урожая, полученного по итогам 2024 года.

Минсельхоз также напомнил, что в соответствии с распоряжением правительства в этом году разрешена продажа до 3 млн тонн зерна из государственного интервенционного фонда. По состоянию на 6 марта, из фонда продано 77 тыс. зерна. "Это свидетельствует об отсутствии как дефицита данной продукции по доступным ценам, так и необходимости увеличивать объем реализации фонда", - говорится в сообщении.

Комментируя ситуацию с отпускными ценами на пшеницу 3 класса, Минсельхоз сообщает, что "в настоящее время они стабильны". По данным на 5 марта, в среднем они составляют 14,7 тыс. рублей за тонну, что ниже предельных установленных уровней максимальных цен, при достижении которых проводятся государственные товарные интервенции на рынке зерна. В то же время стоимость пшеничной муки у производителей за последний месяц снизилась на 0,5% до 26,7 рубля за кг.

По оценке Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, которая приведена в сообщении, для производства всей отечественной муки в год требуется не более 13 млн тонн пшеницы, что кратно меньше урожая, собранного в 2024 году. Продажа зерна из госфонда позволяет влиять на внутренние цены в случае резких колебаний. При этом, по данным союза, в настоящее время на рынке достаточно зерна по приемлемым ценам.

Как сообщил в пятницу "Коммерсантъ", в феврале Минсельхоз РФ уведомил президента Владимира Путина о высоких рисках роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества из-за снижения ее производства в РФ. Об этом говорится в письме главы ведомства Оксаны Лут. Стоимость зерна может оказаться выше предельных уровней максимальных цен, установленных на уровне 15,6 тыс. рублей за тонну пшеницы третьего класса и 15,1 тыс. рублей – четвертого класса, следует из письма. При достижении таких показателей государством проводятся товарные интервенции для стабилизации цен.

Министр обратилась к Путину во исполнение его указания от 13 февраля 2023 года. Оно было продиктовано инициативой руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова, предложившего увеличить объем закупок в интервенционный фонд до 15 млн тонн. В 2023-2024 годах объем закупок составил 944,4 тыс. тонн, пишет издание.

По данным Минсельхоза, приведенным в письме, на начало февраля 2025 года стоимость пшеницы третьего класса составила 14,3 тыс. рублей за тонну, увеличившись на 0,6% за месяц и 11,3% год к году. Для четвертого класса прирост составил 1,9% и 20% соответственно, до 13,8 тыс. рублей за тонну.

Директор "СовЭкона" Андрей Сизов сообщил, что внутренние цены на пшеницу третьего класса в РФ сейчас составляют 16,1 тыс. рублей за тонну, четвертого - 15,5 тыс. рублей. Год к году значения выросли на 24% и 48% соответственно. Это, по словам эксперта, вызвано преимущественно сокращением урожая.

По данным Росстата, сбор пшеницы в 2024 году составил 82,6 млн тонн против 92,8 млн тонн в 2023 году.