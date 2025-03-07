Эксперты агрорынка не видят оснований для резкого роста цен на зерно в России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Эксперты агрорынка не видят оснований для резкого роста цен на зерно в России

"Не думаю, что есть основания для серьезного роста внутренних цен на зерно, учитывая действующую нормативно-правовую базу и стабильную самообеспеченность, с большим профицитом", - заявил журналистам председатель совета директоров агрокорпорации "Био-Тон" Эдуард Зернин.

"Каким бы ни был внутренний спрос, он находится в приоритете. Для его первоочередного удовлетворения существует целый набор инструментов - от экспортных ограничений до продаж из государственного интервенционного фонда", - сказал он.

По словам Зернина, фонд является хорошим индикатором состояния внутреннего рынка. "Сегодняшние невысокие объемы его продаж - наглядный показатель сбалансированности внутреннего рынка и достаточности предложения пшеницы", - сказал он.

По словам, управляющего партнера Agro and Food Communications Ильи Березнюка, в настоящее время в фонде доступно для продажи до 3 млн тонн. "Благодаря этому механизму сельхозпроизводители могут приобретать качественное сырье по доступным ценам, а на внутреннем рынке всегда есть предложение. В этой связи не вижу существенных рисков для роста цен на мукомольную пшеницу в 2025 году", - сказал он.

Как сообщил "Коммерсантъ", в феврале глава Минсельхоза Оксана Лут уведомила президента Владимира Путина о высоких рисках роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества из-за снижения ее производства в России.

7 марта Минсельхоз распространил заявление, в котором не исключал введения нетарифных мер на зерновом рынке при сборе урожая ниже прогноза в этом году. Официальный прогноз сбора зерна в этом году ведомство пока не озвучивало.

"Если в силу погодных условий производство зерна в текущем году будет ниже прогнозируемого, Минсельхоз оперативно инициирует введение дополнительных нетарифных мер", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Минсельхоз подчеркнул, что в 2024 году урожай зерна вошел в пятерку лучших в истории страны. "Валовой сбор зерновых, в том числе продовольственной пшеницы, позволяет с большим запасом обеспечить потребности переработчиков", - говорилось в сообщении.

По данным Росстата, в 2024 году сбор зерна составил 125,9 млн тонн, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы) против 144,9 млн тонн (92,8 млн тонн пшеницы) в 2023 году.