Рубль на "Мосбирже" немного дешевеет к юаню на фоне стабильной нефти

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Утром в пятницу на "Московской бирже" рубль немного дешевеет к юаню на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.

После первой минуты торгов юань подорожал на 4,15 копейки до 12,3145 рубля. При этом юань оказался на 2,53 копейки выше уровня действующего официального курса.

"В среду и четверг курс рубля пытался развить тренд к ослаблению, однако предложение валюты оставалось достаточным, чтобы стабилизировать биржевые котировки в середине текущего диапазона 12-12,5 рублей/юань. При этом на внебиржевом рынке цена доллара накануне даже пыталась закрепиться ниже 89 рублей, но пока не очень успешно. Нефтяные котировки (Brent) стабилизировались чуть ниже $70 за баррель, что также не способствовало развитию коррекции курса. При этом с сегодняшнего дня ЦБ незначительно повысит чистый ежедневный объем продажи валюты на рынке (с 5,6 до 5,9 млрд рублей). Новостной фон в краткосрочной перспективе, вероятно, останется умеренно-позитивным. Также мы допускаем, что экспортеры, с учетом относительно крепких позиций рубля, могут начать подготовку к крупным налоговым выплатам марта заблаговременно - в середине месяца, что, при благоприятном новостном фоне, может привести к новой волне укрепления рубля. В краткосрочной перспективе курс рубля, скорее всего, продолжит консолидацию вблизи текущих уровней", - полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Цены на нефть слабо меняются утром в пятницу и остаются у полугодовых минимумов на фоне тревог за мировую экономику и в ожидании увеличения предложения со стороны ОПЕК+.

К 10:05 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,2% до $69,58 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,15%, до $66,45 за баррель.

Накануне обе марки прервали серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд, и в результате которой днем ранее их котировки падали до минимумов с 10 сентября прошлого года. Недельное падение может стать худшим с октября.

На нефть давят опасения, что агрессивная внешнеторговая политика президента США Дональда Трампа может привести к глобальной торговой войне и негативно отразиться на мировом спросе на топливо, пишет MarketWatch.

Кроме того, ранее на этой неделе ОПЕК+ подтвердила свои планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.