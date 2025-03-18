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Председатель совета директоров Walgreens удвоит долю в компании до 30%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров американской аптечной сети Walgreens Boots Alliance Стефано Пессина нарастит свою долю в компании почти в два раза, до примерно 30%, в рамках сделки по ее продаже фонду прямых инвестиций Sycamore Partners, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Сделка была заключена в начале марта и оценивает Walgreens в $23,7 млрд с учетом потенциальных будущих выплат и долга компании. Ее закрытие ожидается в четвертом квартале текущего года.

Пессина, ранее занимавший должность главного исполнительного директора компании, является также крупнейшим акционером Walgreens - ему принадлежит около 17% акций. Эта доля оценивается примерно в $2,1 млрд.

Ранее сообщалось, что Пессина предоставит средства в рамках сделки с Sycamore и увеличит свою долю в Walgreens, однако компания не раскрывала конкретные объемы.

С начала 2025 года капитализация Walgreens выросла на 20%, до $9,74 млрд. На пике, в 2014 году, рыночная стоимость превышала $100 млрд.

Sycamore Partners Walgreens Walgreens Boots Alliance Стефано Пессина США
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