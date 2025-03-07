Число поставщиков молочной продукции из РФ в Китай увеличилось до 61

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Число российских компаний, имеющих право на поставки молочной продукции на рынок Китая, увеличилось до 61, сообщает Россельхознадзор.

По решению Главного таможенного управления (ГТУ) КНР свою продукцию на китайский рынок теперь может поставлять компания "Северное молоко" из Вологодской области.

Кроме того, ГТУ предоставило пяти предприятиям и судам по производству и транспортировке рыбы из Камчатского, Приморского и Хабаровского краев и Мурманской области право на экспорт своей продукции в КНР. Таким образом, число российских поставщиков увеличилось до 918.

Россельхознадзор отмечает, что новые экспортеры были зарегистрированы через китайскую информационную систему CIFER.



