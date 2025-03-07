"Зарубежнефть" ввела в промышленную эксплуатацию месторождение Бока де Харуко на Кубе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Кубинский проект "Зарубежнефти" Бока де Харуко (БДХ) в январе 2025 года перешел с этапа опытно-промышленных работ (ОПР) на этап эксплуатации.

На месторождении добывается сверхвязкая, сверхтяжелая нефть (природный битум) из карбонатных отложений (пласт М) с помощью паротепловых методов. За последние 5 лет компания нарастила годовую добычу в 4 раза, при том что добывающий фонд остался прежним - 7 скважин.

"Удельные технологические показатели БДХ удалось довести до уровня показателей ведущих мировых проектов с запасами битуминозной нефти. По итогам 2024 г. паронефтяной фактор снизился в 3 раза - с 10,3 до 3,6 т/т (тонн пара на тонну нефти - ИФ). Технология каталитического акватермолиза, разработанная "Зарубежнефтью", позволила увеличить добычу по отдельным скважинам в 1,5 раза", - пишет журнал "Нефтяное хозяйство" в публикации, подготовленной по материалам управления корпоративных коммуникаций "Зарубежнефти".

Проведенные компанией геологоразведочные работы позволили Кубе поставить на государственный баланс 200 млн т геологических запасов и 700 млн т ресурсов.

"Зарубежнефть" в июне 2011 года подписала с кубинской национальной компанией Сupet договор на проведение опытно-промышленных работ, доразведку и применение вторичных методов на месторождении Бока де Харуко для увеличения нефтеотдачи. Срок действия соглашения составляет 25 лет.

К опытно-промышленной эксплуатации пласта М компания приступила в 2016 году. Тогда объем геологических ресурсов нефти в окружении участка оценивался в 3,7 млрд тонн. В случае получения положительных результатов на этапе ОПР "Зарубежнефть" планировала перейти к полномасштабной разработке, предусматривающей бурение 30 новых скважин с инвестициями порядка 100 млн евро.