Universal Music зафиксировала рост чистой прибыли в 1,7 раза в 2024г, выручки - на 6,5%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Universal Music Group, ведущая мировая звукозаписывающая компания, в 2024 году увеличила чистую прибыль в 1,7 раза, выручку - на 6,5%, а рост ее выручки от подписок и стриминга в четвертом квартале превзошел ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе Universal Music, чистая прибыль в минувшем году составила 2,09 млрд евро по сравнению с 1,26 млрд евро годом ранее.

Скорректированная EBITDA - ключевой показатель для компании - увеличилась на 12,3%, до 2,66 млрд евро, выручка повысилась до 11,83 млрд евро с 11,11 млрд евро в 2023 году.

В четвертом квартале прошлого года скорректированная EBITDA выросла на 18%, до 799 млн евро, выручка - на 7,2%, до 3,44 млрд евро.

Выручка компании от стриминга и подписок в октябре-декабре увеличилась на 4,6% - до 1,6 млрд, тогда как аналитики. При этом ее рост без учета изменений валютных курсов составил 5,6%, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Visible Alpha, предполагал рост на 4,1%.

Поступления от продаж физических носителей, включая CD и пластинки, выросли на 2,5%, достигнув 458 млн евро.

Доходы от продажи лицензий увеличились на 12,7% - до 462 млн евро.

Цифровые доходы, в том числе от скачиваний контента, подскочили на 37,5% - до 44 млн евро.

Universal Music намерена выплатить дивиденды в размере 0,28 евро на акцию, в результате чего совокупные дивиденды за 2024 год составят 0,52 евро на акцию.

Котировки бумаг Universal Music Group растут на 3,9% на торгах в пятницу. С начала года рыночная стоимость компании увеличилась на 9,2% - до 47,52 млрд евро.