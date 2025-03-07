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MMG остановила кобальтовый завод в ДРК спустя 15 месяцев после открытия из-за падения цен

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Китайская горнодобывающая компания MMG Ltd. законсервировала завод по переработке кобальта в Демократической Республике Конго спустя всего 15 месяцев после его открытия из-за резкого падения цен на металл.

MMG сообщила, что новое предприятие на руднике Kinsevere остановило операции в декабре 2024 года из-за "неблагоприятных условий на рынке кобальта".

В отчетности компании отмечается, что предприятие находится в режиме консервации. MMG ввела в эксплуатацию кобальтовый завод лишь в сентябре 2023 года.

Компания потратила порядка $600 млн на проект, который позволил ей увеличить добычу меди и начать производство кобальта на Kinsevere.

В этом году MMG рассчитывает нарастить производство меди на Kinsevere по крайней мере на 40%, при этом ее решение о возобновлении кобальтовых операций будет зависеть от ситуации с ценами на металл, заявил представитель компании в ответ на запрос агентства Bloomberg.

В 2024 году MMG продала 1,6 тысячи тонн кобальта, говорится в отчете.

В конце февраля правительство ДРК неожиданно приостановило на четыре месяца экспорт кобальта из-за избыточного предложения металла, используемого в производстве аккумуляторов, на глобальном рынке, стремясь поддержать цены.

По данным Fastmarkets, цена кобальта выросла на треть после введения запрета на экспорт властями ДРК, достигнув 5 марта $7,6 за фунт - максимума с ноября 2023 года.

ДРК Конго MMG Kinsevere Китай
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