"Норникель" с 2025 г. планирует выпускать 3 тыс. т кобальта ежегодно

Компания восстановила производство после пожара в 2022 году

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель" ) в этом году введет в строй новое кобальтовое производство вместо пострадавшего от пожара в 2022 году, сообщает корпоративное издание "KN51" со ссылкой на старшего вице-президента - операционного директора "Норникеля", руководителя Заполярного дивизиона Александра Попова.

По его словам, на новом производстве планируется выпускать 3 тыс. тонн кобальта.

Строительство стартовало в 2024 году, а в середине 2025 года площадка уже выйдет на выпуск первой продукции.

Мощность кобальтового отделения цеха электролиза никеля Кольской ГМК до пожара, который произошел в сентябре 2022 года, составляла 2,5 тыс. тонн. После пожара "Норникель" наладил экстракцию кобальта из концентрата, что позволяло получать до 1 тыс. тонн металлического кобальта в год и закрыть все законтрактованные объемы по этому продукту, рассказывал бывший старший вице-президент - производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов.

"По кобальту у нас сейчас текущая производительность - 1 тыс. тонн, на новом производстве будем выпускать 3 тыс. тонн. То есть это напрямую связано с дополнительной выручкой и эффективностью бизнеса как Кольской ГМК, так и всего "Норникеля", - заявил Попов.

"Вы помните, в 2022 году случился пожар в кобальтовом отделении, и мы в экстренном порядке, во-первых, восстановили и запустили мини-кобальтовое производство на 1 тыс. тонн. За это коллегам большое спасибо, потому что мы являемся одним из ключевых производителей кобальта в России. Без нашего кобальта промышленность страны испытывала бы дефицит", - сказал Попов в ходе посещения промплощадки КГМК в Мончегорске.

Производственная цепочка компании по выработке металлов платиновой группы стала функционировать в обычном режиме на следующий день после ликвидации пожара.

В сентябре на Кольской ГМК также будет запущен участок по производству химически чистых драгметаллов, сообщил Попов, назвав этот проект не только промышленным, но научным.

"Кольская ГМК - это одно из ключевых подразделений "Норильского никеля", потому что здесь, по сути дела, производится вся линейка продукции, которая отправляется непосредственно нашим клиентам. Поэтому важно, чтобы коллеги работали ритмично, чтобы не было сбоев в поставках нашим потребителям, продукция была соответствующего качества", - заключил Попов.

Ранее на Кольской ГМК началось производство премиального никеля, что позволило компании получить дополнительную прибыль, уточнил Попов.

Проект реконструкции экстракционного отделения кобальтового производства разработал "Институт Гипроникель".

"Норникель" является единственным производителем кобальта в РФ. Россия - второй по величине производитель кобальта в мире с долей около 5%, сильно уступает лидирующей по этому показателю ДР Конго. Добыча кобальта в России в 2021 году составляла 7,6 тыс. тонн (в Конго - 120 тыс. тонн). В 2022 году планировалось выпустить около 8,76 тыс. тонн кобальта, увеличив выпуск со средних 5-5,5 тыс. тонн в 2014-2017 гг., подсчитали эксперты АКРА. В 2024 году выпуск кобальта вырос на 5,1%, сообщал Росстат, не раскрывая абсолютных цифр.