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США и ДРК ведут переговоры о соглашении в сфере добычи ресурсов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - США и Демократическая Республика Конго (ДРК) находятся на раннем этапе переговоров о заключении договора по безопасности и добыче ресурсов, заявила глава МИД ДРК Тереза Кайивамба.

"По моему мнению, этот проект все еще надо доводить до нужной стадии, и в подходящее время обе стороны, конечно, вложатся в него. Но надо также гарантировать: если каких-либо договоренностей удастся достичь, они будут отвечать интересам обеих сторон", - приводит агентство Bloomberg слова министра.

Она уточнила, что частично на старт переговоров повлияли попытки США заключить схожее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам.

Bloomberg напоминает, что ДРК, на востоке которой идут бои с группировкой "Движение 23 марта" (M23), в феврале предлагала США доступ к залежам важнейших материалов и к развитию инфраструктурных проектов в обмен на помощь в сфере безопасности. В данный момент в ДРК доминируют китайские компании.

Ранее интерес к запасам лития в ДРК проявляла американская компания KoBold Metals Co, использующая технологии искусственного интеллекта для поиска ресурсов.

ДРК добывают больше всего меди и кобальта в мире, также страна обладает крупными запасами лития, тантала, олова и золота.

Однако наступление M23 вызвало опасения у горнодобывающих компаний. На прошлой неделе зарегистрированная в Торонто Alphamin Resources Corp эвакуировала свой персонал с шахт на востоке ДРК. Некоторые компании в провинции Катанга, богатой медью и кобальтом, на юго-западе страны также вывели своих сотрудников.

В конце января М23 захватила столицу провинции ДРК Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тыс. руандийских военных. Некоторые наблюдатели называли цифру в 7 тыс. человек. В Руанде эту информацию опровергали.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

ДРК Конго США
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