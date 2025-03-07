Правительство предложило снять запрет на рассрочку при покупках у иностранных компаний

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект о передаче под контроль ЦБ регулирования сервисов покупок в рассрочку BNPL (buy now, pay later), предложив увеличить с 15 тыс. до 50 тыс. руб. лимит покупок без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) и исключить прописанный в проекте запрет на оплату товаров в рассрочку у зарубежных продавцов. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом рассмотрения документа.

Законопроект (№689381-8) был внесен в парламент в августе 2024 года.

Предложения депутатов

C помощью сервисов BNPL покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки. При этом такие посредники не заключают с потребителем договор кредита и их услуги не регулируются. Внесенный ранее депутатами законопроект определял статус посредника, который будет выполнять функции оператора сервиса рассрочки. Таким посредником может выступать юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, а также банк или микрофинансовая организация. Если оператором сервиса рассрочки является не банк и не микрофинансовая организация, его минимальный размер капитала должен составлять не менее 5 млн руб.

Законопроект наделяет ЦБ полномочиями регулировать деятельность BNPL-сервисов, вести реестр операторов.

Согласно документу, максимальный срок рассрочки с 1 декабря 2025 г. (дата вступления в силу закона) составит 6 месяцев, а с 1 декабря 2027 г. не сможет превышать 4 месяца. Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в бюро кредитных историй установлен в 15 тыс. руб. Если сумма превысит этот порог, оператор будет обязан направить информацию в БКИ.

Замечания правительства

В законопроекте был прописан запрет на использование сервиса рассрочки для иностранных продавцов "Оператор сервиса рассрочки не вправе исполнять поручения пользователя по оплате товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), которые приобретаются у продавцов (исполнителей, подрядчиков, лицензиаров (сублицензиаров), не являющихся российскими юридическими лицами или индивидуальным предпринимателями", - говорится в тексте законопроекта.

То есть, сервисы рассрочки согласно законопроекту, не могут использоваться для покупок у иностранных компаний или ИП, что фактически ограничивает их применение только российскими продавцами.

Правительство в своем отзыве предлагает исключить этот запрет. "Из законопроекта необходимо исключить запрет для оператора исполнять поручение по оплате объектов рассрочки, приобретаемые у продавцов (исполнителей, подрядчиков, лицензиаров (сублицензиаров), которые не являются российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями", - говорится в тексте отзыва.

Кром того, правительство указало на необходимость уточнения понятия "сервис рассрочки", поскольку оно не раскрыто в федеральных законах. Также в документе предлагается более четко разграничить сферу регулирования – закон не должен распространяться на прямые отношения между покупателем и продавцом без участия посредника.

Правительство предлагает установить лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки, данные о которых не передаются в БКИ, на уровне 50 тыс. руб. с 1 января 2026 года. Это выше изначально предложенного депутатами лимита в 15 тыс. руб., но ниже лимита в 100 тыс. руб., который в ноябре в своем отзыве предлагал Минфин.

Еще одно замечание касается первого платежа в сервисах рассрочки. В отличие от депутатского варианта, правительство считает, что оператор должен иметь возможность получать первый платеж до момента оплаты цены договора: "В целях соблюдения баланса интересов сторон в законопроекте требуется предусмотреть для оператора возможность получить от пользователя по первому заключенному с ним договору о предоставлении сервиса рассрочки первый платеж, направляемый в счет исполнения обязательств по возмещению издержек оператора, до оплаты цены договора, предусматривающего приобретение пользователем объекта рассрочки". То есть правительство предлагает разрешить сервисам рассрочки брать первый платеж с покупателя еще до того, как товар или услуга будут полностью оплачены продавцу.

Также по мнению правительства требует дополнительной проработки норма, согласно которой договор на предоставление сервиса рассрочки должен быть составлен в табличной форме.

Сравнение с позицией Минфина

Минфин, как ранее сообщал "Интерфакс", предлагал установить лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в БКИ на уровне 100 тыс. руб. Также министерство выступало против сокращения максимального срока рассрочки с 6 до 4 месяцев, предложенного в законопроекте.

Минфин, как и правительство, предлагал убрать запрет на получение средств клиентов операторами сервиса до оплаты цены договора, а также выступал против обязательного представления договора в табличной форме, так как это может негативно повлиять на удобство работы с BNPL-сервисами.

Правительство поддержало законопроект при условии его доработки с учетом предложенных замечаний. Дата рассмотрения документа в Госдуме пока не определена. Если парламент учтет замечания, регулирование сервисов BNPL может вступить в силу с 1 декабря 2025 г. а ограничения на максимальный срок рассрочки – с 1 декабря 2027 г.