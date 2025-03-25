Проект о передаче под контроль ЦБ регулирования сервисов покупок в рассрочку принят в I чтении

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче под контроль ЦБ регулирования сервисов покупок в рассрочку BNPL (buy now, pay later). С 1 декабря 2025 года максимальный срок рассрочки составит 6 месяцев, с 1 декабря 2027 г. он будет ограничен 4 месяцами. Предельный размер покупки в рассрочку без передачи сведений в бюро кредитных историй установлен на уровне 15 тыс. руб., но его планируется повысить до 50 тыс. руб.

Законопроект № 689381-8 был внесен в парламент в августе 2024 г. группой депутатов.

C помощью сервисов BNPL покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки. При этом такие посредники не заключают с потребителем договор кредита и их услуги не регулируются. Принятый в первом чтении законопроект определяет статус посредника, который будет выполнять функции оператора сервиса рассрочки. Таким посредником может выступать юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, а также банк или микрофинансовая организация. Если оператором сервиса рассрочки является не банк и не микрофинансовая организация, его минимальный размер капитала должен составлять не менее 5 млн руб.

Законопроект наделяет ЦБ полномочиями регулировать деятельность BNPL-сервисов, вести реестр операторов.

Согласно документу, максимальный срок рассрочки с 1 декабря 2025 г. (дата вступления в силу закона) составит 6 месяцев, а с 1 декабря 2027 г. не сможет превышать 4 месяца. Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в бюро кредитных историй установлен в 15 тыс. руб. Если сумма превысит этот порог, оператор будет обязан направить информацию в БКИ.

В ходе выступления в парламенте во вторник, первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сообщил, что данный порог предлагается повысить до 50 тыс. руб., соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению.

В законопроекте прописан запрет на использование сервиса рассрочки для иностранных продавцов. "Оператор сервиса рассрочки не вправе исполнять поручения пользователя по оплате товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), которые приобретаются у продавцов (исполнителей, подрядчиков, лицензиаров (сублицензиаров), не являющихся российскими юридическими лицами или индивидуальным предпринимателями", - говорится в тексте законопроекта.

То есть, сервисы рассрочки согласно законопроекту, не могут использоваться для покупок у иностранных компаний или ИП, что фактически ограничивает их применение только российскими продавцами.

Ранее правительство в своем отзыве предлагало исключить этот запрет. "Из законопроекта необходимо исключить запрет для оператора исполнять поручение по оплате объектов рассрочки, приобретаемых у продавцов (исполнителей, подрядчиков, лицензиаров (сублицензиаров), которые не являются российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями", - говорилось в тексте отзыва кабмина.

Кроме того, правительство указало на необходимость уточнения понятия "сервис рассрочки", поскольку оно не раскрыто в федеральных законах. Также в документе предлагается более четко разграничить сферу регулирования - закон не должен распространяться на прямые отношения между покупателем и продавцом без участия посредника.