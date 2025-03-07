Глава ФРБ Атланты допустил продолжение паузы в изменении политики ФРС до лета

Сложно прогнозировать, куда может двигаться американская экономика, учитывая изменение политики

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США, вероятно, до "поздней весны или лета" не будет иметь достаточной ясности относительно экономических условий в США для корректировки базовой процентной ставки, заявил на мероприятии президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. Об этом сообщает Barron's.

По мнению Бостика, сейчас сложно прогнозировать, куда может двигаться американская экономика, учитывая изменение политики США.

"Это та реальность, которая у нас есть сегодня: мир и экономика находятся в невероятном движении. Происходит много перемен. И в разгар этого перехода трудно сказать точно, к чему все это приведет", - сказал он.

Он отметил, что терпеливо и внимательно ждет, когда последствия пошлин, ослабления потребительского доверия и снижение иммиграционных потоков начнут отражаться в экономических данных.

"Я не думаю, что у нас будет четкий ответ на все это в ближайшее время", - сказал Бостик, отметив, что ждет прояснения ситуации к концу весны-началу лета.

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых в январе. В 2024 году ставка была снижена на 1 процентный пункт.

Следующее заседание ФРС пройдет 18-19 марта.