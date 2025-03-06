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Глава ФРБ Филадельфии считает, что растущее инфляционное давление угрожает экономике США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Риски для американской экономики усиливаются по мере того, как доверие компаний и потребителей ухудшается, а инфляционное давление увеличивается, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер.

Он отметил, что базовым сценарием по-прежнему является медленное снижение инфляции до целевых 2%, но его опасения по поводу замедления роста цен становятся все более выраженными.

"Я не говорю, что этого не случится, - заявил Харкер на мероприятии в Филадельфии. - Но кажется, что давление нарастает".

В условиях неопределенности, во многом связанной с действиями администрации нового президента Дональда Трампа, принятие решений для руководства Федрезерва становится все более сложной задачей.

"В таких ситуациях не стоит быстро двигаться в том или ином направлении", - сказал Харкер.

Ранее сообщалось, что Харкер уйдет в отставку в июне 2025 года, проработав в должности главы ФРБ Филадельфии максимальный срок в 10 лет. В прошлом году ему исполнилось 66 лет.

Федрезерв сохранил ключевую ставку неизменной по итогам январского заседания, в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание состоится 18-19 марта.

США Патрик Харкер ФРС ФРБ Филадельфии
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