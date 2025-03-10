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Рубль утром в понедельник немного дорожает в паре с юанем

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань понижается на Московской бирже утром в понедельник. Рубль подрастает в ожидании новостей относительно переговоров по российско-украинскому конфликту.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0895 руб. (-4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,92 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары "юань-рубль" может остаться в диапазоне 12-12,35 руб./юань в ближайшую неделю в отсутствие сильных драйверов для движения, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Рубль в пятницу укрепился против биржевого юаня - пара "юань-рубль" закрылась по 12,13 руб./юань, а в моменте был прорыв и до 12,07 руб./юань, констатирует аналитик.

"С минимумов февраля у 11,6 юань сделал запланированный технический отскок, на пике было за 12,35 руб./юань или +6%. В качестве ориентира значилась динамическая линия сопротивления по локальным максимумам 2025 года, и в марте она должна была опуститься к 12,5 руб./юань. Было относительно близко, и важно, что направление было задано верно. Вероятно, без сильных драйверов в ближайшую неделю курс застрянет в границах 12-12,35 руб./юань", - пишет Зельцер в обзоре.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в ходе переговоров США с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии будут достигнуты хорошие результаты. "Я полагаю, на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", - сказал Трамп журналистам.

На вопрос журналистов, планирует ли он введение санкций в отношении России, президент США ответил: "Мы собираемся рассмотреть множество вопросов, учитывая предстоящие крупные встречи (...) в Саудовской Аравии, которые будут касаться не только России, но и Украины, мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, добиться чего-то".

Ранее сообщалось, что встреча представителей США и Украины состоится в среду, 12 марта, в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Власти США встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с представителями России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

"Высокопоставленные чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе", - сообщил телеканал. Собеседник не стал уточнять, кто именно примет участие в переговорах.

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются утром в понедельник, откатываясь после подъема в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $70,34 за баррель, что на 0,01% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,06%, до $66,99 за баррель.

За всю минувшую неделю международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский - 3,9%. При этом WTI снизилась по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным спадом с декабря 2023 года.

В понедельник на рынок давят слабые макроэкономические данные из Китая и неопределенность вокруг американских пошлин.

Как стало известно на выходных, в КНР в феврале впервые за 13 месяцев отмечено снижение потребительских цен. Цены производителей в стране также уменьшились.

Между тем Трамп продолжает корректировать внешнеторговую политику - в частности, он смягчил ряд пошлин на импорт из Канады и Мексики до 2 апреля. При этом канадские власти не стали отменять ответные меры, а контрмеры со стороны Китая начинают действовать в понедельник.

Кроме того, на прошлой неделе альянс ОПЕК+ подтвердил планы начать постепенно

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