Германия увеличила экспорт в Россию в январе на 7,2%, сократила импорт на 15,7%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Германия увеличила экспорт в Россию в январе на 7,2% по сравнению с декабрем - до 0,6 млрд евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Импорт из РФ в позапрошлом месяце уменьшился на 15,7% - до 0,1 млрд евро.

По сравнению с январем 2024 года объем экспорта из Германии в Россию упал на 9,3%, а импорта - в 1,6 раз.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в январе сократился на 2,5% относительно предыдущего месяца и на 0,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 129,2 млрд евро. Показатель снизился впервые с октября. Данные по экспорту за декабрь были пересмотрены с понижением, до роста в 2,5% с 2,9%.

Объем импорта повысился на 1,2% и 8,7% по сравнению с декабрем и январем 2024 года соответственно - до 113,1 млрд евро. Декабрьское значение было пересмотрено с понижением: импорт увеличился на 1,6%, тогда как ранее сообщалось о его росте на 2,1%.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза в январе снизился на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем временем поставки в государства, не входящие в ЕС, сократились на 0,4%, в том числе в США - на 4,2%, в Китай - на 0,9%. Экспорт в Великобританию увеличился на 1,7%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце сократился на 1,1%, из стран за пределами ЕС - вырос на 3,7%. Поставки из США увеличились на 6,5%, из Великобритании - на 18,8%, из Китая - уменьшились на 2,8%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в январе сократился до 16 млрд евро с 20,7 млрд евро в декабре. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, оценивали профицит в 21 млрд евро.