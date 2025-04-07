Германия сократила экспорт в Россию в феврале на 3%, импорт из РФ - на 4,5%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Германия сократила экспорт в Россию в феврале на 3% по сравнению с январем - до 592,84 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце уменьшился на 4,5%, до 100,79 млн евро.

Февральский экспорт в Россию был на 13,4% ниже, чем годом ранее, импорт - на 49,4%.

В январе-феврале экспорт в РФ уменьшился на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт упал на 43,9%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в феврале увеличился на 1,8% относительно предыдущего месяца - до максимальных за 10 месяцев 131,6 млрд евро. Объем импорта повысился на 0,7%, до 113,8 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза в феврале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Поставки в государства, не входящие в ЕС, выросли на 3,2%. Экспорт в США повысился на 8,5% - до 14,2 млрд евро, поставки в Китай увеличились на 0,6%, в Великобританию - снизились на 3,8%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце вырос на 2,3%, из стран за пределами ЕС - снизился на 1%. Импорт из США уменьшился на 3,9%, до 7,6 млрд евро, из Китая - повысился на 7,1%, из Великобритании - сократился на 5,2%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в феврале увеличился до 17,7 млрд евро по сравнению с 16,2 млрд евро в январе. В феврале 2024 года профицит составил 22,6 млрд евро.