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BioNTech в I квартале нарастила чистый убыток на 32%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Германская биотехнологическая компания BioNTech в первом квартале 2025 года увеличила чистый убыток на 32%, а ее выручка неожиданно снизилась.

В январе-марте чистый убыток компании вырос до 415,8 млн евро, или 1,73 евро в расчете на акцию, против 315,1 млн евро, или 1,31 евро на акцию, годом ранее.

Выручка снизилась до 182,8 млн евро со 187,6 млрд годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали ее в 198,8 млрд евро.

BioNTech по-прежнему планирует в 2025 году получить выручку в диапазоне 1,7-2,2 млрд евро.

Компания также заявила о планах сосредоточиться на противораковых препаратах и назначила с 1 июля главным финансовым директором Рамона Сапату-Гомеса из Novartis вместо Йенса Гольштейна.

BioNTech Германия
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