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Ford выделит 4,4 млрд евро на помощь германскому подразделению

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ford Motor Co. поможет своему германскому подразделению выплатить основную часть долга, а также профинансирует программу восстановления его бизнеса.

Американский автопроизводитель выделит 4,4 млрд евро, чтобы помочь Ford Werke сократить до более приемлемого уровня долг, составляющий порядка 5 млрд евро, заявил Bloomberg управляющий директор германского бизнеса Маркус Вассенберг.

Ford также намерен инвестировать около 500 млн евро за четыре года в план восстановления рентабельности Ford Werke, добавил он.

Он выразил уверенность в том, что материнская компания продолжит поддерживать Ford Werke и после начального периода восстановления, несмотря на возможность дальнейших убытков.

Ford объявил о намерении реорганизовать европейский бизнес четыре года назад в рамках плана по переводу своей линейки на электромобили к концу десятилетия. Большая ставка на электромобили, однако, не оправдалась, и вся отрасль страдает от ослабления спроса.

Ford сократил 3,8 тысячи рабочих мест в Европе в 2023 году и еще 4 тысячи в 2024 году, причем основная часть сокращений пришлась на Германию.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), доля Ford на европейском рынке легковых автомобилей в прошлом году снизилась до 3,3% с 4% годом ранее. Компания остается более конкурентной на рынке коммерческих автомобилей.

Ford ACEA Германия Европа Маркус Вассенберг США
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