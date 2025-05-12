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В Германии на двух заводах Ford 14 мая пройдет забастовка

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Рабочие двух заводов американского автопроизводителя Ford Motor в Кельне проведут забастовку 14 мая, пишет WirtschaftsWoche со ссылкой на заявление профсоюза IG Metall.

Протестные мероприятия на предприятиях, на которых работает около 11,5 тысяч человек, должны начаться в среду утром и завершиться утром в четверг после конца ночной смены.

Ранее Ford объявил о намерении сократить около 2,9 тысячи рабочих мест на заводах в Кельне до конца 2027 года для снижения расходов. Профсоюз выступает против этого. Он обвиняет руководство компании в отсутствии концепции, что ставит под угрозу дальнейшее существование германского филиала Ford. IG Metall выступает за коллективный договор, который предусматривает высокие выходные пособия и финансовую защищенность для работников.

В марте и апреле уже проводились предупредительные забастовки, после чего переговоры зашли в тупик. В результате на прошлой неделе IG Metall провела голосование на заводах Ford. По итогам опроса 93,5% членов профсоюза заявили о готовности объявить забастовку с целью усилить давление на руководство и добиться выполнения своих требований.

"Работодателю пора принять меры и найти комплексное решение для работающих в Кельне", - заявил глава производственного совета Ford Germany Бенджамин Грушка.

Ford Motor Ford Кельн Германия IG Metall Ford Germany США
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