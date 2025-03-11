В ЕС проверят производителей безалкогольных напитков на предмет конкуренции

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия проверяет производителей безалкогольных напитков в нескольких странах Евросоюза на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Регулятор сообщил, что провел инспекции в ряде компаний без предупреждения, не приводя, однако, их названий.

"ЕК опасается, что компании могли нарушить антимонопольные правила ЕС, запрещающие сговор, ограничительные практики и злоупотребление рыночным положением", - говорится в сообщении.

"В частности, ЕК расследует возможные ограничения торговли товарами на едином европейском рынке и потенциальную рыночную сегментацию. Проверки касаются действий, которые, вероятно, продолжаются и затрагивают несколько государств ЕС", - отметила ЕК.

Незапланированные инспекции являются предварительным этапом расследования предполагаемых неконкурентных действий. Тот факт, что ЕК проводит такие инспекции, не означает, что компании виновны в неконкурентном поведении, и не предрешает ход самого расследования.

Помимо этого, ЕК сообщила, что направила официальный запрос на получение информации от компании, работающей в сфере выпуска средств личной гигиены. Такие запросы являются еще одним механизмом сбора сведений, касающихся предполагаемого неконкурентного поведения.

Два года назад ЕК проводила предварительную проверку в отношении Coca-Cola Co. и занимающихся розливом ее напитков в Европе Coca-Cola Europacific Partners и Coca-Cola Hellenic, пишет The Wall Street Journal. Тогда регулятор высказывал опасения, что компании злоупотребляют положением на рынке, стимулируя ритейлеров блокировать выход на рынок новых производителей напитков. ЕК, однако, не нашла достаточных оснований для продолжения расследования.