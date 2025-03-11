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ЦБ зафиксировал замедление темпов роста цен в РФ в январе-феврале

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Темпы роста цен в январе-феврале, хотя и оставались высокими, но несколько замедлились по сравнению со значениями ноября и декабря, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ.

"Устойчивость процесса дальнейшего замедления (темпов роста цен - ИФ) пока остается под вопросом", - отмечают аналитики ЦБ. Они подчеркивают сохранение спроса на высоком уровне - несмотря на торможение роста кредитования. Денежная масса пока продолжает быстро расширяться в результате совместного вклада в ее рост кредита и бюджетного дефицита.

"Судить о достаточной жесткости текущих денежно-кредитных условий (ДКУ) для устойчивого замедления корпоративного кредитования до темпов роста, согласующихся с последующим возвращением инфляции к 4%, можно будет в марте-апреле, которые не подвержены столь значительной сезонности бюджетных потоков, как декабрь-февраль", - говорится в документе.

При этом аналитики считают, что в целом достигнутая жесткость ДКУ уже, вероятно, формирует предпосылки для замедления спроса и развертывания дезинфляционных процессов, необходимых для возвращения инфляции к 4%.

По их мнению, для возвращения к устойчиво низкой инфляции по-прежнему требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени. "Нормализация бюджетной политики с возвратом к параметрам бюджетного правила в этом году также вносит важный вклад в процесс замедления инфляции. Это в большей степени проявится в последующие месяцы, так как в начале года бюджет более активно, чем обычно авансировал расходы по госзаказу", - отмечает департамент ЦБ.

Кроме того, постепенное замедление роста денежной массы приведет к более выраженному замедлению динамики потребительских цен и последующему снижению годовой инфляции в предстоящие кварталы, считают аналитики ЦБ.

"Оперативная февральская статистика указывает на появление признаков формирования тренда на замедление роста цен. Однако для подтверждения устойчивости дезинфляционного тренда, необходимого для возвращения инфляции к 4%, нужно более выраженное замедление текущих темпов роста цен. Для этого требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам", - подчеркивает департамент ЦБ.

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