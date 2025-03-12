Краудлендинг-платформа JetLend установила диапазон IPO в 60-65 рублей/акция

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ДжетЛенд Холдинг", владеющее платформой JetLend для инвестирования в бизнес через займы, установила ценовой диапазон IPO в размере от 60 до 65 рублей за акцию, сообщила компания.

Объявленный ценовой диапазон размещения соответствует рыночной капитализации в размере от 6 млрд рублей до 6,5 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.

Ожидается, что в рамках IPO инвесторам будет предложено 10 млн акций допэмиссии, объем привлечения, таким образом, может составить 600-650 млн рублей. Параллельно действующие владельцы компании имеют возможность продать принадлежащие им акции на сумму до 151,42 млн рублей (ранее основатель платформы JetLend Роман Хорошев говорил, что в формате cash-out может быть продано около 2 млн акций). Также акционеры-основатели компании предоставят акции в объеме до 25% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.

Общий размер IPO может составить до 1 млрд рублей, а доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить до 14%.

Основная часть средств в ходе IPO привлекается cash in, около 2 млн акций - в формате cash-out, сообщал основатель платформы JetLend Роман Хорошев.

Привлеченные средства планируется использовать для финансирования стратегии JetLend, включающей масштабирование бизнеса и наращивание базы пользователей краудлендинг-платформы, развитие функционала и сервисов, а также на расширение продуктового портфеля, разработку новых продуктов и выход в новые сегменты рынка.

После проведения IPO акционеры-основатели сохранят за собой преобладающую долю в капитале компании и продолжат управлять платформой, отмечал JetLend. Акционеры берут на себя стандартное обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.

Сбор заявок пройдет с 12 по 25 марта. Принять участие в IPO смогут институциональные инвесторы, физические лица - квалифицированные и неквалифицированные инвесторы, которые прошли тестирование.

Планируется, что акции "ДжетЛенд Холдинга" начнут торговаться на "СПБ бирже" с 26 марта под тикером JETL. Бумаги с 5 марта уже включены в некотировальную часть списка ценных бумаг "СПБ биржи".

Компания объявила о намерении провести IPO на "СПБ бирже" в конце февраля. IPO Jetlend станет вторым на "СПБ бирже". Первое размещение, ПАО "Элемент" (головная структура группы компаний в сфере микроэлектроники, созданной на базе активов АФК "Система" и "Ростеха"), состоялось в мае прошлого года.

Краудлендинг - метод прямого онлайн-финансирования бизнеса розничными и институциональными инвесторами. Когда необходимая сумма займа собрана, заемщик получает деньги и начинает выплачивать долг с процентами. Платформа JetLend была включена в реестр инвестиционных платформ Банка России в декабре 2020 года.

Jetlend - это финтех-платформа, в связи с чем у нее отсутствует необходимость формировать резервы на возможные потери, отмечается в презентации. Платформа не берет на себя кредитный риск, а аллоцирует его на инвесторов.

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" зарегистрировано в марте 2024 года, с середины 2024 года является единственным владельцем ООО "Джетленд". По словам основателя платформы Романа Хорошева, у холдинга сейчас около 170 акционеров, среди которых только одно юрлицо. В число физлиц-акционеров входят сам Хорошев, сооснователь платформы-технический директор Евгений Усков, сотрудники компании (в рамках программы мотивации было выпущено 6 млн акций) и инвесторы pre-IPO раундов.