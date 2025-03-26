JetLend в рамках IPO привлек чуть меньше 500 млн рублей

Free-float составит около 7,6%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ДжетЛенд Холдинг", владеющее краудлендинговой платформой JetLend для инвестирования в бизнес через займы, в ходе IPO привлекло 476 млн руб., рыночная капитализация эмитента составила 6,3 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Объем допэмиссии для IPO составлял 10 млн акций. Исходя из цены размещения (60 руб./акция) и объявленного объема привлечения, компания разместила чуть меньше 80% выпуска - 7,93 млн акций. Free-float составит около 7,6%.

"Допэмиссия делалась со значительным запасом, так как мы фиксировали значительный предварительный интерес к нашему размещению на рынке, но не могли точно прогнозировать итоговые параметры IPO. Именно поэтому в ITF (заявлении о намерении провести IPO - ИФ) мы упоминали, что объем продажи по допэмиссии составит до 650 млн руб.", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

Ключевые акционеры и основатели платформы Роман Хорошев и Евгений Усков свои акции в ходе IPO не продавали (хотя такая возможность предусматривалась). Они сохранят операционный контроль над компанией.

В структуре акционеров компании по итогам IPO появились розничные инвесторы, клиенты JetLend, институциональные инвесторы и якорные инвесторы-юрлица, покрывшие более половины собранного спроса, отмечает эмитент.

Привлеченные в рамках IPO средства планируется использовать для финансирования стратегии, включающей масштабирование бизнеса и наращивание базы пользователей краудлендинг-платформы, развитие функционала и сервисов, а также на расширение продуктового портфеля, разработку новых продуктов и выход в новые сегменты рынка, сообщала компания.

Торги акциями "ДжетЛенд Холдинга" на "СПБ бирже" стартовали 26 марта в 16:00 по Москве, тикер - JETL.

Краудлендинг - метод прямого онлайн-финансирования бизнеса розничными и институциональными инвесторами. Когда необходимая сумма займа собрана, заемщик получает деньги и начинает выплачивать долг с процентами.

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" владеет краудлендинговой платформой через свою 100%-ю "дочку" - ООО "Джетленд". Платформа JetLend была включена в реестр инвестиционных платформ Банка России в декабре 2020 года.

Чистая прибыль ООО "Джетленд" по итогам 2024 года составила 1,8 млн руб. после 23,5 млн руб. в 2023 году. Выручка выросла на 22,6% до 729,5 млн руб. против 595 млн руб. годом ранее. Расходы на маркетинг увеличились на 26,5% до 333,7 млн руб. по сравнению с 263,9 млн руб. в 2023 году.