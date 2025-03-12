Источник сообщил об идее ЦБ разрешить АО и ООО точечно корректировать советы директоров

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Банк России предлагает разрешить компаниям единогласным решением акционеров или участников прекращать полномочия отдельных членов совета директоров. Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с инициативой регулятора.

Такое предложение ЦБ РФ сформулировал в рамках подготовки ко второму чтению правительственного законопроекта (№788656-8), который находится на рассмотрении в Госдуме и вносит изменения в законы об АО и ООО.

Этот документ уточняет обстоятельства, при наличии которых член совета директоров компании будет считаться выбывшим. Такой статус приобретается с дат выхода из совета по собственному желанию, смерти, ограничения или лишения дееспособности, назначения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, дисквалификации, признания банкротом. Выбытие также происходит в случаях, предусмотренных федеральными законами, например при привлечении члена совета директоров банка к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации.

ЦБ РФ также предлагает разрешить непубличным АО в своих уставах расширять перечень оснований для признания членов совета директоров выбывшим, рассказал источник.

Кроме того, по его словам, регулятор считает необходимым дополнить проект нормами о возможности досрочного прекращения полномочий отдельного члена совета директоров по единогласному решению всех акционеров или участников компании, рассказал источник.

Схожее предложение обсуждалось на этапе разработки законопроекта Минэкономразвития, но во внесенный в Госдуму текст не было включено. Тем не менее комитет Госдумы по собственности счел целесообразным вернуться к обсуждению вопроса о возможности досрочного прекращения полномочий, а также избрания отдельных членов совета директоров по решению собрания акционеров или участников юрлица. Действующее регулирование досрочного частичного обновления советов не допускает.