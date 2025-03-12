Рынок акций РФ в среду просел ниже 3185п по индексу МосБиржи

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду снизился из-за фиксации прибыли игроками в ожидании реакции России на итоги переговоров США и Украины по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, подросла на слабом долларе нефть (фьючерс на Brent поднялся до $70,9 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3185 пунктов, в течение дня индикатор снижался до 3160 пунктов; лидерами отката выступили акции "Юнипро" (-3,6%), "Ростелекома" (-2,9%) и "Сургутнефтегаза" (-2,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3183,97 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1157,95 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 марта, составил 86,6204 руб. (+5,35 копейки).

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