Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%, годовая ускорилась до 10,06%,

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в России в феврале 2025 года составила 0,81% после 1,23% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-февраль 2025 год потребительские цены в РФ выросли на 2,05%.

Инфляция в феврале 2025 года немного превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2025 года ускорилась до 10,06% (аналитики ожидали 10,04%) с 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в феврале 2025 года составил 100,75% (в январе 2025 года - 100,96%), в годовом выражении - 109,55% (после 109,32% в январе).

Продовольственные товары в феврале подорожали на 1,27% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 11,68%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в феврале на 2,27% (в годовом выражении - выросла в цене на 15,99%).

Непродовольственные товары в феврале стали дороже на 0,26% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 6,07%).

Услуги в феврале подорожали в среднем на 0,81% (в годовом выражении - на 12,67%).

В феврале существенно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: картофель - на 7,0%, виноград - на 6,1%, капусту и помидоры - на 4,6%, огурцы и бананы - на 3,4%. Снизились цены на перец сладкий - на 5,4%, апельсины - на 4,1%.

Среди других продовольственных товаров феврале значительно выросли цены на рыбу мороженую - на 3,2%, пиво - 3,0%, водку и шоколад - на 2,9%, сметану - на 2,0%, молоко питьевое, национальные сыры и брынзу - на 1,9%, говядину - на 1,7%.

Снизились в феврале цены на куриные яйца - на 2,1%.

Среди непродовольственных товаров наблюдался значительный рост цен на свежесрезанные цветы - на 6,0%, зубные пасты - на 2,0%, плиты ДСП - на 1,5%.

Цены на бензин автомобильный в феврале выросли на 0,5%, на дизельное топливо - на 0,4%.

Снизились в феврале цены: на ювелирные изделия - на 2,5%, электропылесосы - на 2,3%, ноутбуки - на 1,6%.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 4 по 10 марта.

Инфляция в РФ с 4 по 10 марта 2025 года составила 0,11% после 0,15% с 25 февраля по 3 марта, 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля.

С начала месяца рост цен к 10 марта составил 0,17%, с начала года - 2,22%.

Из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 марта ускорилась до 10,19% с 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,11%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

За период с 4 по 10 марта снизились цены на плодоовощную продукцию (впервые с середины октября) на 0,5% на фоне падения цен на огурцы на 8,6%. Одновременно подорожали картофель - на 2,7%, помидоры - на 2,4%, бананы - на 1,6%, капуста - на 1,5%.

С 4 по 10 марта существенно выросли цены на рыбу мороженую - на 0,9%, сметану - на 0,8%, чай черный - на 0,7%, муку пшеничную - на 0,6%, говядину - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на куриные яйца - на 1,1%, рис - на 0,5%.

Среди непродовольственных товаров значительно снизились цены: на телевизоры - на 0,9%, смартфоны - на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,2%, на дизельное топливо практически не изменились.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", -говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ при этом отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России 14 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-14% с 12-13% ранее. ЦБ при этом сохранил прогноз по ставке на 2027 года на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,0-8,0% с 4,5-5,0%. На конец марта при этом ЦБ ожидает ускорение годовой инфляции до 10,6%, говорилось в комментарии к прогнозу.

Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 февраля.

"Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверно, в апреле-мае", - сказала Набиуллина.

Прогноз по инфляции на 2026 год ЦБ оставил прежним - 4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (вырос с 6,9% по опросу в начале февраля), по инфляции в 2026 году - 4,7% (вырос с 4,6%).