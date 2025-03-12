Контейнерооборот портов Дальнего Востока падает из-за автотранспорта и других портов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Контейнерооборот портов Дальнего Востока в январе сократился в месячном выражении (с сезонной корректировкой) за счет как импорта, так и экспорта, достигнув минимума с марта 2024 года. Об этом говорится в мартовском докладе ЦБ РФ по региональной экономике.

"Стоимость морских и железнодорожных перевозок контейнеров из Китая в макрорегион на начало марта снизилась на треть к декабрю 2024 года из-за переориентации на доставку автомобильным транспортом и в другие порты России", - отмечает ЦБ.

В целом в январе грузооборот дальневосточных портов сократился на 4% к декабрю 2024 года (с сезонной корректировкой) в основном за счет сокращения перевалки газа, нефти, нефтепродуктов и контейнерных грузов.

При этом компании отмечали улучшение ситуации с отправкой контейнерных грузов на Дальний Восток из западных регионов страны. Крупная транспортная компания в феврале отправила первый контейнерный поезд в один из портов Приморского края в рамках нового экспортного маршрута из регионов Поволжья в страны Азии.