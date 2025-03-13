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Рынки акций Европы выросли в среду за исключением испанского индикатора

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы завершили в плюсе торги в среду, исключением стал испанский индикатор.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,81%, до 541,25 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,53%, германский DAX - 1,56%, французский CAC 40 - 0,59%, итальянский FTSE MIB - 1,61%. Испанский IBEX 35 опустился на 0,57%.

Поддержку рынкам оказал оптимизм относительно возможности перемирия на Украине после сообщений о том, что украинская сторона согласилась на мирные предложения Вашингтона, пишет Trading Economics.

В то же время давление на настроения инвесторов оказывает обеспокоенность эскалацией напряженности в торговых отношениях и усиление опасений по поводу их последствий для экономического роста.

Еврокомиссия объявила о поэтапном введении с 1 апреля пошлин на американский импорт в ЕС в ответ на тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС в США, вступившие в силу с 12 марта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила глубокое сожаление в связи решением Вашингтона обложить импорт стали и алюминия из ЕС пошлиной в размере 25%, отметив, что тарифы вредны для бизнеса и потребителей.

Также в среду стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 3%. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,9% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Акции испанского ритейлера Industria de Diseno Textil (Inditex) подешевели на 7,5%. Компания представила сильную отчетность за 2024 год, но сообщила о слабом старте продаж в первом квартале.

Рыночная стоимость Porsche уменьшилась на 3% на фоне слабой отчетности.

Лидером роста в Stoxx 600 стали акции датской Zealand Pharma, подскочившие почти на 38% на новостях о ее договоренности с швейцарской Roche Holding относительно совместной разработки и коммерциализации средств от ожирения. По этому соглашению Zealand Pharma может получить от нового партнера до $5,3 млрд.

Бумаги Roche прибавили в цене 4,3%.

Котировки акций Hochschild Mining подскочили на 12,6% после того, как горнодобывающая компания отчиталась о доналоговой прибыли в размере $177,2 млн в 2024 году по сравнению с убытком в размере $43,5 млн годом ранее.

Самое резкое падение в составе Stoxx Europe 600 продемонстрировали бумаги германского производителя спортивных товаров Puma, подешевевшие на 20% и завершившие торги на минимуме за 9 лет. Компания прогнозирует слабые темпы роста продаж и снижение операционной прибыли в 2025 году, ожидая сохранения геополитической напряженности и экономических проблем.

Капитализация итальянского оборонного подрядчика Leonardo снизилась на 0,1% после того, как компания не предоставила деталей относительно планов спасения убыточного подразделения по выпуску авиационных конструкций.

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