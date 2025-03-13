Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов на 1,1%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг продолжил снижение из-за фиксации прибыли игроками в ожидании реакции России на итоги переговоров США и Украины и заявленные предложения по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины - инвесторы сомневаются в его скором завершении. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов снизились на 1,1% к уровню закрытия основных торгов накануне, лидерами отката выступают акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,5%), "Русала" (-2,2%) и МКБ (-2,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3147,95 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1144,85 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 марта, составляет 86,6204 руб. (+5,35 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-2,1%), "Норникеля" (-2%), "ММК" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,7% и -0,6% "префы"), ВТБ (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), АФК "Система" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,2%), "Т-Технологии" (-1,2%), "МТС" (-1,1%), "ВК" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,7% "префы"), "Магнита" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%).

"Татнефть" (-0,7%) в 2024 году получила 306,14 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 287,9 млрд годом ранее (прогноз - 301,6 млрд руб.), сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 МСК составил 12,38 млрд рублей (из них 1,78 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,24 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,2 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что представители США направляются в Россию для переговоров по украинскому конфликту, выразил надежду на перемирие, сообщило в среду агентство Bloomberg.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что представители США активно ведут переговоры с представителями РФ.

Также Трамп заявил, что в случае необходимости может оказать давление на РФ для урегулирования украинского конфликта, но делать этого не хочет. "Оказать давление на Россию возможно. Надеюсь, необходимости в этом не будет", - приводит его слова агентство. Трамп подчеркнул, что может заключать финансовые сделки, которые будут невыгодны для России, однако не хотел бы это делать.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в среду, что Россию посетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По сообщению американских СМИ, она отметила, что Уиткофф "посетит Москву на этой неделе". По словам Левитт, он намерен обсудить с российским руководством идею перемирия с Украиной.

Делегации США и Украины во вторник провели многочасовые переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). По их результатам Киев согласился на 30-дневное перемирие в конфликте на Украине.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Джидде американо-украинских переговоров.

Тем временем, по данным Росстата, инфляция в России в феврале 2025 года составила 0,81% после 1,23% в январе; за январь-февраль 2025 год потребительские цены в РФ выросли на 2,05%. Инфляция в феврале 2025 года немного превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2025 года ускорилась до 10,06% (аналитики ожидали 10,04%) с 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024.

Росстат в среду также опубликовал данные по недельной динамике цен с 4 по 10 марта: инфляция в этот период составила 0,11% после 0,15% с 25 февраля по 3 марта, 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 10 марта составил 0,17%, с начала года - 2,22%. Из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 марта ускорилась до 10,19% с 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, рынок акций РФ продолжает оценивать итоги прошедшей в Саудовской Аравии встречи представителей Украины и США, на которой стороны согласовали 30-дневное перемирие в украинском конфликте. Российская сторона пока это не комментирует и ждет деталей, о чем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На фоне повышенной неопределенности многие участники торгов предпочитают сохранять осторожность и воздерживаются от наращивания длинных позиций в акциях российских эмитентов. На зарубежных фондовых площадках наблюдаются смешанные настроения, цены на нефть отскочили вверх, но по-прежнему остаются вблизи минимумов начала декабря, отмечает аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел вниз из локального восходящего канала, поэтому можно ожидать продолжения снижения с целью на отметке 3060 пунктов, с закрытием "гэпа" от 13 февраля, считает Додонов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", российский рынок акций ожидает новостей о дальнейшем развитии событий в отношениях между Россией и США. Нефть остается под давлением после решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 138 тыс. баррелей в сутки с апреля, а также в связи с экономической неопределенностью, вызванной тарифной политикой США. Несмотря на дешевеющую нефть, курс российского рубля остается вблизи пиковых значений за год, сильно ниже целевого уровня, который заложен в бюджет России на текущий год. Помимо экспортеров, которые активно конвертируют валютную выручку, поддержку рубль находит также от продаж валюты иностранными инвесторами, которые последнее время проявляют интерес к российскому долговому рынку.

Индекс потребительских цен в России с 4 по 10 марта повысился на 0,11% по сравнению с ростом на 0,15% неделей ранее, что внушает оптимизм перед заседанием Банка России в следующую пятницу. Реальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка снижаются, отражая улучшение геополитического фона и сдвиг ожиданий участников рынка в сторону более раннего смягчения денежно-кредитной политики. Тем не менее, скорее всего, Банк России выдержит паузу и оставит ставку на уровне 21% на мартовском заседании, хотя и не исключен позитивный сюрприз, полагают эксперты "Цифра брокер".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, инфляция и геополитика негативно сказываются на ситуации на рынке акций РФ.

Годовой показатель инфляции за неделю по 10 марта вырос с 10,15% до 10,19%. Эта динамика повышает риски увеличения ключевой ставки ЦБ РФ в следующую пятницу. Из позитива можно отметить, что распродажи акций идут на небольших оборотах - это говорит о том, что основная масса инвесторов в падении рынка не участвует и занимает выжидательную позицию, считает эксперт.

В четверг рынок акций остается под давлением, индекс МосБиржи тестирует промежуточную поддержку 3160 пунктов. Ее пробой поставит целью закрытие дивидендного "гэпа" от 13 февраля - это чуть выше 3000 пунктов. По-прежнему сохраняется большой риск в геополитике, в частности, в характере предложений США по перемирию на Украине, полагает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов также полагает, что ввиду отсутствия позитивных геополитических вводных сохраняется повышенная неопределенность вокруг конфликта на Украине, а это не способствует активизации покупателей.

"Ввиду отсутствия позитивных геополитических новостей коррекционный настрой рынка акций РФ в четверг может несколько усилиться - ожидаются попытки индекса МосБиржи откатиться в диапазон 3100-3150 пунктов", - считает Локтюхов.

В США в среду выросли индексы акций S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+1,2%), но просел Dow Jones (-0,2%); инвесторы оценивали данные об инфляции и корпоративные новости.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 3%. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,9% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты проседают на 0,2-0,7%).

Позитивным фактором для японского рынка стала новость о том, что крупные компании страны договорились с профсоюзами о существенном повышении заработной платы сотрудников по итогам третьего года подряд, сообщает Trading Economics. Традиционно результаты этих переговоров задают тон для обсуждения выплат в более мелких компаниях, на которые приходится основная часть рабочей силы в Японии.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены корректируются вниз после активного роста накануне, вызванного ослаблением доллара США и данными о падении запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $70,85 за баррель (-0,1% и +2% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $67,54 за баррель (-0,2% и +2,2% накануне).

Позитивными факторами для нефтяного рынка стали ослабление курса доллара, повышающее спрос на сырьевые товары со стороны владельцев других валют, и лучшие, чем ожидалось, данные по американской инфляции.

Индекс доллара DXY во вторник обновил минимум с начала года в районе 103,4 пункта, в четверг он находится в районе 103,6 пункта.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,45 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Эксперты ожидали более существенного роста - на 2 млн баррелей.