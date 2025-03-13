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Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплату дивидендов в 80 рублей/акция

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Яндекса" на заседании 11 марта рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2024 года в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Собрание акционеров, куда включен этот вопрос, состоится 15 апреля. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 28 апреля.

МКПАО "Яндекс" начало выплачивать дивиденды с 2024 года - после завершения длительной реструктуризации, в результате которой российская компания сменила акционеров и зарегистрировалась в САР Калининградской области. Первые дивиденды - по итогам I полугодия - акционеры утвердили в сентябре в 80 рублей на акцию, тогда общая сумма выплат составила 29,223 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике "Яндекса", выплаты базируются на чистой прибыли, при этом какой процент от показателя может быть направлен акционерам, в документе не уточняется.

По итогам 2024 года скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО выросла на 94%, до 100,9 млрд рублей.

Яндекс
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