На "Мосбирже" назвали сдерживающие факторы для желающих выйти на IPO

Это высокая ключевая ставка и волатильность на рынке

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Число компаний, которые интересуются выходом на IPO, растет, но сдерживающими факторами выступают сохранение ключевой ставки на высоком уровне и повышенная волатильность на рынке, заявила журналистам в кулуаре Форума финансового рынка директор департамента по работе с эмитентами "Московской биржи" Наталья Логинова.

"Круг компаний, задумывающихся об IPO, постоянно увеличивается. Вопрос, когда эти компании появятся на рынке, открытый. Но то, что каждый день, каждую неделю появляются новые компании, которые начинают задавать вопросы про IPO - это факт нашей биографии. Мы не знаем, когда они выйдут реально на рынок. Высокий "ключ", на мой взгляд, не помогает", - сказала она.

Есть и фактор повышенной волатильности на рынке, обратила внимание она. "Чтобы вы понимали, что такое повышенная волатильность для байсайда - это когда управляющие боятся даже отойти от деска, чтобы не упустить момента либо что-то продать, либо что-то купить. И когда они боятся отойти от деска, им очень сложно посмотреть на новые компании", - отметила Логинова.

"Повышенная волатильность на рынке не очень помогает внимательному, вдумчивому анализу новых компаний. Таким образом процесс рассмотрения новых сделок может затягиваться. Как только волатильность снизится, конечно же, выходов на рынок мы будем видеть больше", - полагает глава департамента "Мосбиржи".

При начале цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ эмитенты начнут активно выходить на рынок, ожидает Логинова. "На мой взгляд, это прямая зависимость. Любые очевидные симптомы и сигналы в сторону смягчения ДКП, будут значительно увеличивать активность на первичном рынке", - заключила она.