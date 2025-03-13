Доля Белоруссии в поставках в Россию молока в 2024 году превысила 93%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия активно развивают торговлю продукцией АПК, сообщает российский Минсельхоз.

Так, в импортных поставках молочных товаров в Россию доля Белоруссии превышает 93%, в 2024 году объем ввоза достиг 953 тысячи тонн. По итогам 2024 года на Белоруссию пришлась половина ввоза всей мясопродукции - 354 тысячи тонн и 17% - рыбы и морепродуктов (108 тысяч тонн). Из мясной продукции Белоруссия экспортирует в Россию говядину, мясо птицы, готовые мясные изделия.

Россия, в свою очередь, тоже поставляет в Белоруссию рыбную и мясную продукцию. В 2024 году на белорусский рынок было отгружено более 138 тысяч тонн мясопродуктов (на 18% больше, чем в 2023 году) и свыше 85 тысяч тонн рыбопродуктов (на 22% больше).

Кроме того, в прошлом году в Белоруссию из России отправлено 603,2 тысячи тонн рапса, 318,9 тысячи тонн жмыхов, 230,3 тысячи тонн пшеницы, 76,7 тысячи тонн арбузов, 31,8 тысячи тонн репчатого лука и 18,6 тысячи тонн огурцов.