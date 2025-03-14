Индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,4% на старте торгов основной сессии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу сохраняет позитивный импульс вечера четверга благодаря ожиданиям урегулирования российско-украинского конфликта после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности обсуждать прекращение боевых действий на Украине с условием, что оно должно привести к долгосрочному миру.

Индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,4% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня; лидируют в росте акции "Русала" (+3,2%), "ММК" (+2,2%), АФК "Система" (+2,1%) и ПАО "Полюс" (+2,1%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3164,13 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1150,75 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 марта, составляет 86,619 руб. (-0,14 копейки).

Подорожали также акции "Газпрома" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "ВК" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "НЛМК" (+1,5%), ВТБ (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +0,4% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (+1,3%), Сбербанка (+1,2% и +1,3% "префы"), "Т-Технологии" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,1%), "Магнита" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "МТС" (+0,4%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,3%).

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил вечером в четверг, что Россия готова обсуждать прекращение боевых действий на Украине с условием, что оно должно привести к долгосрочному миру.

По словам Путина, РФ поддерживает 30-дневное перемирие, но в таком случае возникнут вопросы, связанные с участком украинского вклинения в Курской области. "Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем и договариваться о следующих шагах о прекращении конфликта, выходе на приемлемые для всех договоренности", - сказал Путин на пресс-конференции.

Также Путин допустил возможность телефонного разговора с президентом США Трампом, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.

Президент США Дональд Трамп посчитал заявления Путина "многообещающими, но неполными", сообщило в четверг агентство Bloomberg. Президент США вновь заявил, что нацелен на быстрое завершение украинского конфликта.

Также Трамп заявил, что вовлечен в обсуждение деталей возможного соглашения об урегулировании украинского кризиса. В частности, Трамп заявил об обсуждении вопроса о том, какие территории могут быть закреплены за сторонами конфликта, и упомянул среди обсуждаемых тем "судьбу одной большой АЭС".

Тем временем, Банк России накануне вечером повторил свой сигнал: регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, поступившие с февральского заседания данные значимо картину не меняют, о чем сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в кулуарах форума финансового рынка, организованного АКРА. По его мнению, на заседании ЦБ 21 марта, вероятно, будут озвучены аргументы "за" и "против" повышения ставки.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, рынок акций РФ после снижения в четверг отскочил вверх на фоне заявленных позиций президента РФ Путина относительно урегулирования конфликта на Украине.

Президент США Трамп не продлил генеральную лицензию Минфина, разрешавшую зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки, срок действия которой истек 12 марта, что не соответствует ожиданиям смягчения санкционного режима. Индекс МосБиржи после отскока может продолжить нисходящее движение - в этом случае уровнями поддержки выступят 3130 и 2980 пунктов. Сопротивление остается в районе 3370 пунктов, считает Калачев.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ приостановил отскок вверх, спровоцированный ранее новостями о предложениях США и Украины по перемирию.

Заявления президента РФ Владимира Путина в четверг о возможном перемирии спровоцировали отскок индексов вверх, дневная просадка была отыграна и индекс МосБиржи сходил в район 3200 пунктов. Однако далее оптимизм игроков ослаб, они ожидают результатов переговоров представителей России и США.