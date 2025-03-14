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Совкомбанк подтвердил интерес к покупке активов в ряде секторов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совкомбанк по-прежнему изучает активы для приобретения в банковском, страховом, лизинговом секторах и в финтехе, сообщил управляющий директор банка Андрей Оснос на конференц-звонке в пятницу.

"Мы постоянно на что-то смотрим в этих секторах", - сказал он.

При этом Оснос не стал называть конкретные активы.

"Мы смотрим все, но мы достаточно избирательны по стоимости, по качеству активов. Мы пропускали много сделок. Мы много сделок делаем, но еще больше, во много раз больше сделок мы не делаем в силу того, что где-то мы не договорились по цене, где-то нас не устроило качество активов", - отметил топ-менеджер.

Совкомбанк достаточно активен на рынке M&A. При этом он покупает не только банки, но и другие финансовые организации (инвестиционные и страховые компании).

Сейчас Совкомбанк находится в процессе присоединения ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк). Этот процесс планируется завершить 7 апреля 2025 года. Положительный финансовый результат от покупки ХКФ банка составил 19 млрд рублей, добавил Оснос.


Совкомбанк ХКФ банк Андрей Оснос M&A
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