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Совкомбанк в 2025 году планирует секьюритизировать кредиты на 20 млрд рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совкомбанк в 2025 году планирует секьюритизировать потребительские, ипотечные и автокредиты объемом 20 млрд рублей, сообщил управляющий директор банка Андрей Оснос на конференц-звонке в пятницу.

"То, что сейчас в pipeline есть, это порядка 20 млрд рублей. Я думаю, что будет больше", - сказал он.

Оснос добавил, что у всех российских банков в силу ужесточившегося регулирования сейчас высокая потребность в капитале и ликвидности.

"У нас довольно большой список портфелей, которые мы хотим секьюритизировать, разгрузить баланс, для того, чтобы дальше продолжать рост активов", - отметил он, подчеркнув, что банковский сектор в целом движется в этом направлении.

Банк в феврале секьюритизировал портфель потребительских кредитов. ООО "СФО Совком секьюр" 24 февраля выпустило облигации на 8 млрд рублей со ставкой купона 23%. Бумаги обеспечены портфелем потребительских кредитов объемом 10 млрд рублей.

Недавно также была зарегистрирована компания ООО "Совком ипотечный агент-1".

Совкомбанк Андрей Оснос
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