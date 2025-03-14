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В Париже считают, что США торговой войной против ЕС вредят самим себе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбар выразил сожаление в связи с мерами США против ЕС в торговой сфере и отметил их негативный характер для самого Вашингтона.

"Поступая так, Соединенные Штаты наносят вред самим себе", - заявил Ломбар в пятницу в эфире телеканала France 2.

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"Мы вступаем в фазу эскалации. Они ввели пошлину 25% на европейские сталь и алюминий. Мы ответили, и они отвечают снова. Так было восемь лет назад", - продолжил министр, назвав эти события "войной".

Он также высказал сожаление в связи с угрозами президента США Дональда Трампа ввести против Франции и других стран Евросоюза таможенные пошлины в 200% на вина, шампанское и спиртные напитки.

Такой стала реакция Трампа на объявление Евросоюзом 12 марта о введении таможенных тарифов в 25% на ряд американских товаров, включая виски, в ответ на пошлины США в 25% на европейские сталь и алюминий.

"Мы знаем, что Трамп - переговорщик, и что его способ вести переговоры - это, прежде всего, повышать таможенные пошлины", - пояснил Ломбар.

Министр высказал мнение, что, "желая вступать с Трампом в переговоры, нужно действовать равным оружием".

ЕС США Франция Дональд Трамп
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