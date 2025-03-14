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Tesla выразила властям США опасения из-за ситуации с пошлинами

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американская Tesla опасается ответных пошлин других стран в отношении импорта из США, говорится в ее неподписанном письме в адрес торгового представителя Соединенных Штатов Джеймисона Грира от 11 марта.

Американским экспортерам угрожают "несоразмерные последствия, когда другие страны ответят на внешнеторговые действия США", отмечает Tesla.

"В частности, прошлые внешнеторговые действия Соединенных Штатов привели к немедленной реакции тех стран, против которых они были направлены, в том числе к повышению пошлин на импортируемые в них электромобили", - цитирует текст письма Financial Times.

Компания опасается, что торговая война повысит стоимость производства автомобилей в Штатах, и призвала американские власти не принимать мер, которые приведут к дополнительному удорожанию импорта дефицитного в стране сырья, такого как литий и кобальт.

Tesla заявила, что проводит ревизию глобальной цепочки поставок, чтобы закупать и производить в Штатах как можно больше материалов и компонентов для электромобилей и литий-ионных аккумуляторов.

"Тем не менее даже при агрессивной локализации цепочки поставок некоторые детали и компоненты сложно или невозможно получить в США", - отметила компания, призвав Грира "дополнительно оценить ограничения в отношении внутренних цепочек поставок, чтобы убедиться в отсутствии излишнего обременения американских производителей за счет внешнеторговых действий, которые могут привести к введению недопустимо высоких пошлин на необходимые компоненты".

Документ был загружен на сайт торгового представителя помощником главного юрисконсульта Tesla Мириам Икаб (Miriam Eqab).

Главный исполнительный директор компании Илон Маск также возглавляет департамент эффективности правительства США (DOGE).

Власти ЕС и Канады ранее пригрозили масштабным ответом на начавшие действовать на этой неделе американские пошлины на сталь и алюминий.

Tesla Илон Маск ЕС США
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