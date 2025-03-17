Рубль утром растет в паре с юанем

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань понижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль укрепляется в ожидании прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что решение конфликта на Украине можно будет изыскать в течение недель. "Президент США использует слово "недели" для обозначения временного промежутка, и я согласен с ним", - сказал Уиткофф в воскресенье в эфире американского телеканала CNN.

Также Уиткофф заявил в воскресенье, что разговор президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным может состояться в течение наступившей недели. По словам Уиткоффа, его встреча с Путиным, которая прошла на прошедшей неделе, была позитивной: "Две стороны стали ближе, чем были ранее". "Я полагаю, президент Путин хочет окончания этого (кровопролития)", - отметил спецпредставитель США.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7055 руб. (-9,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,12 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Сегодня геополитический новостной фон, вероятно, останется умеренно-позитивным, в преддверии ожиданий переговоров президента России и США, по слухам телефонный разговор запланирован на вторник. Наблюдается небольшой рост цен на нефть на глобальных рынках: с утра Brent чуть выше $71 за баррель. В таких условиях и с учетом сохранения работы фундаментальных факторов в пользу укрепления рубля (слабость импорта на фоне жестких денежно-кредитных условий), пока нет оснований ждать разворота курсового тренда, а, следовательно, в краткосрочной перспективе возможно обновление локальных минимумов по стоимости иностранных валют. На этой неделе, по-прежнему, ждем высокой активности экспортеров по продаже иностранной валюты, так как ждать приближения граничных сроков налоговых выплат нет смысла, с учетом высоких рисков перестановки курса рубля к более крепким уровням (в район 11-11,5 рубля за юань). Сегодня мы ориентируемся на боковое движение курса вблизи минимумов текущего года: для биржи это 11,5-11,9 рубля за юань", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Нефть

Цены на нефть поднимаются утром в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $71,16 за баррель, что на 0,84% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,86%, до $67,75 за баррель.

За прошлую неделю Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 0,2%.

Поддержку ценам на нефть в понедельник оказывают новости о том, что власти Китая намерены принять меры по стимулированию потребительского спроса, а также по стабилизации рынков акций и недвижимости. Правительство также планирует добиться роста зарплат и увеличить рождаемость в стране, пишет агентство "Синьхуа".

Кроме того, американские военные продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на корабли и беспилотники США, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

В то же время ожидания увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и завершения российско-украинского конфликта продолжают оказывать давление на нефтяные котировки, и аналитики Goldman Sachs на минувших выходных ухудшили свои прогнозы для Brent на текущий год.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на одну и составило 487 единиц. Число газовых установок снизилось на одну, до 100 единиц.