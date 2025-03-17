Торговая война США и Европы ставит под угрозу коммерческие отношения объемом $9,5 трлн

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Эскалация торговой войны между США и Европой ставит под угрозу коммерческие отношения общим объемом порядка $9,5 трлн в год, включая двустороннюю торговлю и инвестиции, говорится в отчете Американской торговой палаты в ЕС (AmCham EU).

AmCham EU, которая представляет работающие в Европе американские компании, отмечает, что вводимые импортные пошлины могут негативно отразиться не только на объемах торговли подпадающими под них товарами, но и нанести ущерб трансатлантическим инвестициям, сумма которых гораздо выше.

Объем двусторонней торговли товарами между США и Европой, с учетом Великобритании, в 2024 году достиг рекордных $1,3 трлн, объем торговли услугами составил более $750 млрд, сообщила торговая палата.

При этом, по ее оценкам, продажи "дочек" европейских компаний в США превысили $3,5 трлн, а филиалов американских компаний в Европе - $4 трлн.

"Ущерб для торговых потоков товарами достаточно велик, - отмечает глава AmCham EU Мальте Лохан. - Главный риск в том, что все это начнет сказываться и на других связях".

Президент США Дональд Трамп, говоря о торговых отношениях США и Европы, преимущественно фокусируется на торговле товарами, пишет The Wall Street Journal. Он неоднократно выражал обеспокоенность высоким дефицитом США в торговле с ЕС, который в прошлом году составил $235,6 млрд.

Трамп уже ввел 25%-е пошлины на поставки в США стали и алюминия, в том числе из Европы. Он также угрожает ввести аналогичные пошлины на импорт европейских автомобилей, фармпрепаратов и ряда других товаров в ответ на действующие в Европе налоговые и регулятивные меры.

На прошлой неделе Трамп также пообещал ввести 200%-е тарифы на поставки в Штаты европейской алкогольной продукции в ответ на решение Евросоюза повысить пошлины на импорт американского виски до 50%. Производители алкоголя как в США, так и в Европе уже заявили, что торговая война нанесет глубокий ущерб отрасли. Введение 200%-х пошлин фактически закроет американский рынок для европейских производителей вина.

Последствия взаимных угроз и ответных мер могут быть еще более тяжелыми, предупреждает научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса и один из авторов отчета AmCham EU Дэн Гамильтон. ЕС может ответить Вашингтону, обложив налогами американские услуги, в торговле которыми США имеют профицит.

Согласно отчету торговой палаты, в Европу поступает больше прямых американских инвестиций, чем в остальные регионы мира вместе взятые. Тем временем на европейские компании приходится почти две третьих всех прямых инвестиций, поступающих в США.

Введение пошлин может затруднить европейским компаниям отправку выпускаемых в регионе компонентов на их собственные предприятия в США, в то время как ответные пошлины со стороны ЕС или другого торгового партнера Вашингтона могут затруднить экспорт конечного продукта из Штатов, отмечает Гамильтон. Политическая неопределенность может привести к тому, что компании будут воздерживаться от трансатлантических инвестиций.

"Волновой эффект конфликта в торговой сфере не ограничится торговлей", - подчеркивает эксперт.