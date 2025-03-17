Поиск

Торговая война США и Европы ставит под угрозу коммерческие отношения объемом $9,5 трлн

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Эскалация торговой войны между США и Европой ставит под угрозу коммерческие отношения общим объемом порядка $9,5 трлн в год, включая двустороннюю торговлю и инвестиции, говорится в отчете Американской торговой палаты в ЕС (AmCham EU).

AmCham EU, которая представляет работающие в Европе американские компании, отмечает, что вводимые импортные пошлины могут негативно отразиться не только на объемах торговли подпадающими под них товарами, но и нанести ущерб трансатлантическим инвестициям, сумма которых гораздо выше.

Объем двусторонней торговли товарами между США и Европой, с учетом Великобритании, в 2024 году достиг рекордных $1,3 трлн, объем торговли услугами составил более $750 млрд, сообщила торговая палата.

При этом, по ее оценкам, продажи "дочек" европейских компаний в США превысили $3,5 трлн, а филиалов американских компаний в Европе - $4 трлн.

"Ущерб для торговых потоков товарами достаточно велик, - отмечает глава AmCham EU Мальте Лохан. - Главный риск в том, что все это начнет сказываться и на других связях".

Президент США Дональд Трамп, говоря о торговых отношениях США и Европы, преимущественно фокусируется на торговле товарами, пишет The Wall Street Journal. Он неоднократно выражал обеспокоенность высоким дефицитом США в торговле с ЕС, который в прошлом году составил $235,6 млрд.

Трамп уже ввел 25%-е пошлины на поставки в США стали и алюминия, в том числе из Европы. Он также угрожает ввести аналогичные пошлины на импорт европейских автомобилей, фармпрепаратов и ряда других товаров в ответ на действующие в Европе налоговые и регулятивные меры.

На прошлой неделе Трамп также пообещал ввести 200%-е тарифы на поставки в Штаты европейской алкогольной продукции в ответ на решение Евросоюза повысить пошлины на импорт американского виски до 50%. Производители алкоголя как в США, так и в Европе уже заявили, что торговая война нанесет глубокий ущерб отрасли. Введение 200%-х пошлин фактически закроет американский рынок для европейских производителей вина.

Последствия взаимных угроз и ответных мер могут быть еще более тяжелыми, предупреждает научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса и один из авторов отчета AmCham EU Дэн Гамильтон. ЕС может ответить Вашингтону, обложив налогами американские услуги, в торговле которыми США имеют профицит.

Согласно отчету торговой палаты, в Европу поступает больше прямых американских инвестиций, чем в остальные регионы мира вместе взятые. Тем временем на европейские компании приходится почти две третьих всех прямых инвестиций, поступающих в США.

Введение пошлин может затруднить европейским компаниям отправку выпускаемых в регионе компонентов на их собственные предприятия в США, в то время как ответные пошлины со стороны ЕС или другого торгового партнера Вашингтона могут затруднить экспорт конечного продукта из Штатов, отмечает Гамильтон. Политическая неопределенность может привести к тому, что компании будут воздерживаться от трансатлантических инвестиций.

"Волновой эффект конфликта в торговой сфере не ограничится торговлей", - подчеркивает эксперт.

AmCham Евросоюз США Дэн Гамильтон AmCham EU Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Комитет Думы не поддержал идею о зачислении НДФЛ с дивидендов по месту регистрации получателей

Суд оставил в силе право "Домодедово" обслуживать облигации

Суд оставил в силе право "Домодедово" обслуживать облигации

Суд обратил в доход РФ активы "Дальполиметалла" по иску Генпрокуратуры

Суд обратил в доход РФ активы "Дальполиметалла" по иску Генпрокуратуры

"СПБ биржа" возобновит торги после технического сбоя в 12:10

"СПБ биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6032 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });